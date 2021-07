Heidi Grey sorprende en redes mostrando su gran figura en vestido

La estadounidense Heidi Grey se ha convertido en toda una sensación en redes sociales por sus candentes publicaciones tanto en Instagram como en Tik Tok, consolidándose día a día con su belleza.

Heidi Grey no deja de sorprender a sus seguidores con su linda figura mostrando en algunas ocasiones de más deleitando la pupila de sus más de 3.5 millones de seguidores con los que cuentan en su perfil de Instagram.

En esta ocasión, la modelo de 23 años no rompió su línea al encender las redes sociales con una serie de tres fotografías en las que poco a poco fue subiendo la temperatura mientras porta un vestido negro.

“¿Qué foto les muestras a tus amigos míos? 1, 2 o 3?”, escribió Grey junto a las imágenes en donde se toma de espaldas con el vestido corto, en la segunda se subió un poco la falta y en la tercera dejó ver retaguardia con una braga en color rosa levantando la temperatura.

Como era de esperarse la publicación de la modelo nacida en California no paso desapercibida y alcanzó los más de 100 mil me gusta y más de dos mil 800 comentarios en donde los elogios, corazones y piropos no se hicieron esperar para la joven.

Heidi Grey se ha caracterizado por compartir en sus redes sociales imágenes un poco candentes de su trabajo en el modelaje, además de aspectos de su vida cotidiana, pero siempre mostrando su belleza y buen cuerpo, al igual que se ha dedicado a mostrar su candentes pasos de baile en Tik Tok para sus más de 115 mil seguidores.

