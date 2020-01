Helicóptero de Kobe Bryant no tenía caja negra

Estados Unidos.- El helicóptero donde viajaba el exbasquetbolista Kobe Bryant, su hija Gianna Maria, y siete personas más, no estaba equipado con una caja negra que pudiera grabar lo que pasara adentro, pero ese modelo no requería que sea obligatorio llevarla, según reveló la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS), la organización con sede en Washington que está a cargo de la investigación del trágico accidente en el que no hubo ningún superviviente.

Hasta el momento la principal hipótesis que se maneja es que el accidente ocurrió debido a la niebla que se presentaba esa mañana, por lo que la NTBS ha pedido a la población que cuente con imágenes de ese día, que las envíe para integrarlas a la investigación y saber exactamente cómo estaba el clima al momento de la tragedia.

El legendario exjugador, su hija "Gigi" y sus acompañantes, volaban en el helicóptero Sikorsky S76 diseñado por la compañía Sikorky Aircraft hacia Thounsand Oaks, California, sin embargo, la aeronave se estrelló en Calabasas, inmediaciones de los Ángeles.

El helicópero despegó a las 09:06 de la mañana desde Orange Country, pero el mal tiempo complicó la travesía desde el principio, y poco más de media hora después se estrelló.

Muerte de Kobe Bryant. Imagenes desde terreno de Las Virgenes en el pueblo de Calabasas, suburbios de Los Angeles. 5 muertos a bordo en accidente de helicoptero incluido Kobe, ningun lesionado o muerto en tierra. Uno de los más grandes deportistas de la historia deja 4 hijas������ pic.twitter.com/RXK6OcCuV7 — Christian Martin (@askomartin) January 26, 2020

La NTBS detalló que se encontró un iPad a bordo del helicóptero, el cual contenía información del itinerario de vuelo y las condiciones climáticas, entre otros datos que será analizados.

Asimismo, se estimó que el piloto mantenía una velocidad de 161 nudos (298 km/h) al momento de golpear contra una colina cubierta por la niebla.

De acuerdo al portal TMZ, tras contactar con varios pilotos que conocían la zona, indicó que el helicóptero podría "haber disminuido la velocidad casi hasta detenerse mientras giraba, pero no lo hizo".

Ese domingo eran tanta la neblina, que incluso el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) decidió no hacer volar su flota de helicópteros cerca del horario en el que ocurrió el accidente de la aeronave donde viajaba Kobe Bryant.

No obstante, el piloto contó con una autorización especial para volar llamada VFR (Special Visual Flight Rules, o autorización especial de reglas de vuelo visual especial), y los controles aéreos le advirtieron en determinado momento que estaba volando "demasiado bajo" poco antes de estrellarse, según un audio que ha trascendido.