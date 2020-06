Henry Martín jura lealtad al América

México.- En los últmos años, una infinidad de rumores han puesto al delantero yucateco Henry Martín en la órbita de las Chivas, sin embargo este día el jugador americanista reveló que no tiene ninguna intención de jugar con los tapatíos, pues ha logrado encariñarse con la filosofía del club 'azulcrema'.

A diferencia de lo que hizo Oribe Peralta el año pasado al vestirse de 'rojiblanco', el atacante Henry Martín reconoció que Chivas es un equipo grande de México, pero que nunca vestiría los colores del acerrimo rival, ya que ama los colores del equipo de 'Coapa' y no piensa traicionarlos.

No, yo creo que no. Es muy difícil esta situación son clubes grandes, pero al ser el archirival difícilmente que un jugador piensen en irse allá, porque no es así , uno ama este club y quiere darle todo, uno no piensa en irse para allá. Mi respuesta sería no”, afirmó en una videoconferencia con TUDN.