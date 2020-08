Hermana de Cristiano Ronaldo explota contra los jugadores de la Juventus

Italia.- La eliminación de la Juventus de la Champions League a manos del Lyon no ha caído bien en la familia de Cristiano Ronaldo principalmente a su hermana Elma Aveiro que mostró su enojo con los compañeros de su hermano en la Juventus al considerar que no estuvieron a la altura del juego tan importante como a la del portugués que marcó en dos ocasiones.

Tras la eliminación del equipo bianconeri, Elma Aveiro publicó en sus redes sociales su disgusto por la displicencia de los jugadores de la Juventus excentando el accionar de su hermano. " Tú lo hiciste mejor que nadie, orgullo de verte jugar y ver tu dedicación, pero lamentablemente solo no puedes hacerlo todo. ¡Además es imposible!, comentó.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

No es la primera vez que una de las hermanas del futbolista envían mensajes fuertes a los compañeros de equipo o sobre algunos resultados que no les parecieron, al finalizar la Copa de Italia también se hizo algunos comentarios donde criticaban el accionar del equipo y el no poder alcanzar un título. Al final Ronaldo como pudo anotó dos goles que los sirvieron para empatar el juego pero por el gol de visita del Lyon.

Mensaje de la hermana de CR7 en sus redes sociales | Captura del Instagram de Elma Aveiro

Este sábado Maurizio Sarri fue destituido de la Juventus ante los recientes resultados del equipo, si bien fueron campeones de la Serie A por novena vez consecutiva pero el perder la Copa de Italia y quedar eliminado en 8vos de final en Champions más el gran número de juegos que perdieron antes y después de coronarse en su liga.

Ahora el puesto de entrenador está libre y los nombres comienzan a girar, uno de los posibles ya que se encuentra sin equipo es el argentino Mauricio Pochettino quien también recientemente había sonado en el Barcelona para sustituir a Quique Setién que se juega la vida este sábado ante el Napoli.

Ronaldo marcó en dos ocasiones para darle esperanza a su equipo | Foto tomada del Twitter de la Juventus

Cristiano Ronaldo tomará unas pequeñas vacaciones para volver a la pretemporada de cara a la temporada 2020-2021 de la Serie A y tendrá la oportunidad de luchar siguiente campaña por todos los títulos que dejaron escapar en esta. Hasta el momento no se ha revelado el día exacto en el que volverá el futbol en Italia, pero se espera que sea en septiembre cuando tengan sus primeros partidos.

También en los últimos días se corrió el rumor de que llegaba el PSG algo que ya no tuvo gran impacto debido a que los mismos medios franceses aseguraron que lo que interesar para el equipo parisino es mantener en el equipo a Neymar y Mbappé y preferían renovarlos que comprar al portugués por una gran cantidad de dinero y más en estos tiempo de crisis económica en los equipos.

Te puede interesar

La Juventus destituye a Maurizio Sarri tras la eliminación en Champions

Cayeron los grandes: Real Madrid y Cristiano Ronaldo eliminados de Champions League