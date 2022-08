Hermana de Cristino Ronaldo demerita la chilena de Messi y asegura que no se compara con la del portugués

Portugal.- La nueva genialidad de Lionel Messi en su debut en la temporada 2022-2023 con el PSG ya le dio la vuelta al mundo y es que el argentino logró su primer gol con una chilena lo que de inmediato hizo recordar a la misma acción que Cristiano Ronaldo realizó ante la Juventus, pero al parecer las comparaciones no han sido del gusto de todos quienes han salido a marcar las diferencias de cada gol. Una de esas personas fue Katia Averio, hermana de CR7 quien asegura que la del portugués es mucho mejor.

Solo pasaron minutos desde que Messi marcó el gol de chilena para que muchos medios y paginas dedicadas al futbol sacaran la comparación de los dos más grandes exponentes del futbol mundial en la actualidad, pero eso no gustó mucho al familiar del delantero del Manchester United quien no dudó en replicar y explicar por qué no son iguales, para terminar demeritando el gol que hizo el argentino.

A través de una pagina de aficionados, Katia Averio explicó que no hay punto de comparación, "Una acción es un disparo (Messi) y la otra es una chilena (CR7). Una es en el campeonato francés contra el Clermont y la otra en una eliminatoria de Champions League contra la Juventus. En una el jugador apoya las dos manos en el césped, el otro pie tambien, y apenas cabría un colchón entre su cuerpo y el césped. Mientras que en la otra tiene el cuerpo fuera del césped y el espacio entre el cuerpo y el campo, cabría otro jugador", se lee en la publicación.

Con esas palabras la hermana de Cristiano Ronaldo defendió el gol del atacante luso con el Real Madrid el que considera una verdadera chilena pues impactó el balón en lo más alto del campo para anotar con una acción "perfecta" ante los ojos de los aficionados. Con ello dejó de lado la acción del argentino quitándole mucha importancia.

En las redes sociales tambien existe esa pelea con aficionados de ambos jugadores quienes defienden a su estrella por sobre todas las cosas en la constante lucha de quién es mejor. Al inicio de esta temporada quien ya tomó la ventaja es Messi quien con un partido ya anotó en dos ocasiones, mientras que Ronaldo solo jugó 45 minutos pero se fue en cero en la derrota de su equipo.