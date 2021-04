Hermano de Checo Pérez explota contra el mal rendimiento de Chivas y los llama jugadores sin huevos

Guadalajara.- Cada vez son más constantes los mensajes fuertes de la afición de Chivas contra su manera de jugar y es que el equipo de Víctor Manuel Vucetich apenas pudo rescatar un empate en su último partido. Ante eso Antonio Pérez, hermano de Sergio "Checo" Pérez se hizo presente en las redes sociales para dejar un fuerte mensaje a su equipo.

Luego de que Jesús Angulo consiguiera el empate ante Santos casi de milagro anotando un golazo y el partido finalizará, Antonio Pérez sacó toda su molestia en su cuenta de Twitter, arrancando con el cuestionamiento de los jugadores, asegurando que no cualquiera puede estar en el y quien no lo entienda debe irse ya del club, "Chivas no es para cualquier jugador, lárguense lo que no lo entiendan", comentó.

Pero las cosas se salieron de control cuando acabó el juego y el borde la eliminación a la vista, de nueva cuenta Antonio Pérez se desahogó en su Twitter exigiendo, jugadores humildes, más entregados y menos "reggeatoneros", además de llamarlos jugadores sin huevos.

"Ojalá regresaran los días donde los jugadores de Chivas, eran humildes, eran gente, y se mataban en la cancha. Hoy es mucho redes sociales y muchos que se sienten reggeatoneros. Chivas es más que 11 jugadores sin huevos", compartió sumamente molesto Antonio.

Antonio Pérez explota contra Chivas y sus malos partidos

Los comentarios lo acompañan en sus palabras, muchos de los seguidores del Rebaño han llegado al punto de cuestionar el accionar de sus jugadores pues no se van comprometidos, como si lo hicieron en la Selección Mexicana apenas hace unos días ganando el Preolímpico de Concacaf y logrando el pase a los Juegos Olímpicos.

Chivas actualmente sigue teniendo vida en la Liga MX pero podría quedar fuera la siguiente semana si se combina una derrota junto a victorias de sus rivales directos. Restan 4 partidos, lo que representan 12 puntos en juego, pero para el equipo rojiblando es una de los cierres complicados pues, tienen que jugar ante Cruz Azul, Atlas, Tigres y Tijuana, todos equipos por encima de las Chivas que intentan asegurar su lugar en reclasificación

El tema que ha tenido al Rebaño fuera de Liguilla es que de los 13 partidos disputados ha empatado hasta en 7 veces, más de la mitad de partidos lo que solo le dio 7 puntos, más dos victorias en todo el torneo. La realidad es que aun tiene posibilidad de calificar pero para ello debe mantener un buen ritmo en los últimos 4 duelos.

Checo a diferencia de su hermano Antonio le va al América, aunque en sus vidas además de ser familia están ligadas por el mundo de los autos, pues Antonio Pérez también fue piloto pero él lo hizo en Nascar llegando a ser de los mejores de sus temporadas en donde consiguió ser el campeón en México en dicha competencia. Aunque en los años más recientes ya dejó ese camino de los autos.