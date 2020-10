Hermano de Cuauhtémoc Blanco dirigirá nuevo partido político en Morelos

Ulises Bravo Molina, medio hermano del gobernador de Morelos, el ex delantero del Club América, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y quien ha sido señalado de tener una enorme influencia para lograr contratos de obra pública en el gobierno estatal, será el presidente del recién creado Partido Encuentro Solidario (PES) en la entidad.

A nivel nacional, Hugo Eric Flores Cervantes, quien renunció al cargo de súper delegado del gobierno federal en la tierra zapatista, tomó protesta como dirigente nacional del nuevo partido, durante la asamblea nacional que se llevó a cabo en Cuernavaca.

Eric Flores, que anteriormente fue dirigente del desaparecido Partido Encuentro Social, dijo a quienes intentaron frenar el crecimiento de este instituto político que hoy “se han recuperado dos veces y quedaron sepultadas sus malas intenciones para hacernos pagar el precio por acompañar al presidente de México”.

Flores Cervantes seguirá al mando de la delegación del Bienestar Social hasta el 31 de octubre y será a partir del primero de noviembre cuando inicie la labor en el PES, en el que se ha propuesto buscar perfiles que sean frescos, recorrer universidades, invitar a empresarios a que sumen sus proyectos, así como también a activistas medio ambientales y principalmente a mujeres.

Por su parte Ulises Bravo, hermano del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo será presidente del Comité Directivo Estatal de Encuentro Solidario, pero solo se encargará de coordinar los cuadros para diputados federales en el 2021 y así sucederá también en las otras nueve entidades.

Hugo Eric Flores comentó que para 2024, el futuro de Encuentro Social es que se fusione con Encuentro Solidario y añadió que continuarán como aliados de Morena

Durante la asamblea, estuvo como invitado el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien reiteró que continuará militando en el PES y volverán acompañar los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, cómo ha pasado.

“En los próximos días vamos a ver cómo vamos a trabajar, con Hugo Eric, yo siempre he dicho yo pertenezco al PES y de aquí no me voy a mover. La agenda ahí la tenemos la vamos a seguir impulsando desde el Congreso del Estado, algunos diputados no se han puesto de acuerdo, pero todo lo que se ha hecho ha sido en beneficio de los morelenses”, dijo Blanco.