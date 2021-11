Hermano del exfutbolista Chanchi Estévez fue asesinado por su expareja a puñaladas

Argentina.- A plena luz del día Juan Domingo Estévez perdió la vida luego de que su expareja se abalanzara sobre de él y darle al menos dos puñaladas en el tórax que habrían sido la causa de su muerte. Todo ocurrió este lunes aproximadamente en punto de las 16:15 pm cuando Juan Estévez caminaba por Deán Funes al 2000, ahí fue interceptado por su expareja quien tranquilamente se acercó a Juan y aun hombre que lo acompañaba y la primera reacción de la mujer fue sacar el cuchillo y atacarlo.

Luego de las dos heridas Juan Estévez pudo levantarse ya con una gran hemorragia, pero intentó ponerse a salvo. Luego de eso la mujer se levantó y se fue caminando. Durante su huida Juan aún con la perdida de sangre la siguió por las calles lanzándole algunas piedras para detenerla. Estas acciones levantaron el interés de los vecinos que alertaron a la policía que llegó de inmediato y pudieron detener a la mujer aún con el arma en sus manos. Por otro lado Juan Estévez no pudo seguir más y cayó fulminado al suelo. Minutos más tarde llegaron las asistencias médicas para solo para confirmar su muerte.

La expareja de Juan Estévez fue detenida y puesta a la disposición de las autoridades pero su nombre no fue revelado, pero se espera que en las siguientes horas se inicie su proceso para determinar las causas que la llevaron a realizar ese acto y si tendrá alguna posibilidad de tener alguna fianza o si tendrá que cumplir su condena en la cárcel.

Momento en el que la mujer ya apuñaló por primera vez a Juan Estévez quien no reacciona ya que no lo esperaba | Foto: Especial

El exfutbolista Maximiliano "Chanchi" Estévez es quien se está haciendo cargo de todos los gastos del funeral de su hermano, asimismo ya ha dado sus primeras declaraciones sobre el hecho, "Es doloroso, sobre todo por sus hijos, al ver esas imágenes del video. Es una cagada la manera en la que lo matan", dijo el ex jugador de Rancing a TN Deportivo.

Lamentablemente Chanchi Estévez confesó que no tuvo manera de despedirse de su hermano a quien no miraba desde hace 3 años, el motivo de su separación no fue revelado, pero lamenta que ahora tenga que hacerlo ya en su muerte. Ha mostrado gran preocupación por los hijos de su hermano que ahora sin un padre y su madre podrán sufrir mucho más. De momento no se ha revelado cuándo o donde serán el sepelio de Juan Estévez y sobre temas personales como el cuidado de los hijos tampoco se ha mencionado.