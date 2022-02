¡Hermosa! Así luce Morgan Ketzner en redes con lindo vestido mientras se toma un descanso

La modelo Morgan Ketzner sigue convirtiéndose en una de las chicas de más renombre en el mundo de las redes sociales, donde se ha encargado de robarse las miradas con cada una de sus publicaciones mostrando su linda figura y belleza que también luce en las pasarelas y revistas de moda.

Morgan Ketzner es una modelo estadounidense que no solo ha deslumbrado las principales pasarelas del mundo del modelaje, sino además se ha convertido en la principal modelo de diferentes marcas luciendo su linda figura en trajes de baño y en diferentes outfits.

La joven de 28 años nacida en Minnesota en Estados Unidos, comenzó su carrera en el mundo del modelaje en el 2013, llamando la atención de diferentes editoriales en México, Europa y Corea del Sur, además ha tenido algunas apariciones en revistas como Sports Illustrated donde también ha sorprendido por su belleza.

En esta ocasión, Ketzner ha mostrado su belleza de una manera muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus seguidores, pues no lo hizo portando un traje de baño, sino luciendo su linda figura con un vestido café entallado mientras se toma unos minutos de descanso.

“These boots are made for walking (Estas botas están hechas para caminar)”, escribió Morgan en la publicación que utilizó para darle publicidad a una marca de zapatos de la cual lució unas lindas botas, pero eso no impidió que luciera su belleza alcanzando miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Morgan Ketzner luciendo su belleza en redes/Foto: Instagram

Morgan Ketzner se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su nivel de vida, y aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje donde ha sabido lucir se espectacular figura en trajes de baño y diferentes outfit cautivando a sus más de 970 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.

