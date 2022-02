¡Hermosa! Así luce Nikkole Teja en traje de baño en una cascada desde Chiapas.

La futbolista Nikkole Teja es una jugadora que recientemente ha llegado a las Centellas del Necaxa, donde se ha robado las miradas de propios y extraños en redes sociales al lucir su belleza y figura en cada una de sus publicaciones, así como en los terrenos de juego de la Liga MX Femenil.

Nikkole Teja es una futbolista estadounidense que desde hace unos meses se encuentra en México, donde entreno con algunos equipos sin hacer un debut profesional en la Liga MX Femenil, pero hace unas semanas tuvo su oportunidad en el Circuito Rosa al tener sus primeros minutos con el club hidrocálido.

La nueva delantera del Necaxa ha dejado ver parte de su vida diaria en sus redes sociales, donde se ha hecho de una gran popularidad en los seguidores de la Liga MX Femenil, dejando ver su belleza durante los entrenamientos y en sus días libres no ha sido la excepción.

En esta ocasión Teja ha cautivado a sus seguidores al robarse sus corazones al mostrar su belleza y linda figura en una fotografía luciendo un lindo traje de baño en color blanco debajo de una cascada desde Agua Azul, Chiapas, donde disfruto de unos días libres por el parón de la Liga MX Femenil.

“when things change inside you, things change around you ��”, escribió Nikkole en la publicación donde mostró su encantadora figura y belleza dejando ver sus mejores curvas en una linda locación natural mientras se daba un chapuzón en la cascada, alcanzando miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

La futbolista Nikkole Teja robándose las miradas desde Chiapas/Foto: Instagram

Nikkole Teja se ha encargado de compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como algunos momentos de sus entrenamientos para mantenerse en forma ganándose los corazones de sus seguidores que se deleitan con su belleza mostrada en cada una de sus publicaciones.

