¡Hermosa! Así luce Paola Pliego mostrando su figura en lindo vestido negro en redes

La esgrimista mexicana Paola Pliego se ha convertido en toda una sensación en redes sociales gracias a la calidad que ha mostrado en su disciplina con el florete, pero también por mostrar su belleza en cada una de sus publicaciones y en esta ocasión no ha sido la excepción.

Paola Pliego desde hace un tiempo compite bajo la bandera de Uzbekistán luego de no asistir a los Juegos Olímpicos de Río 2016 por un problema con la Conade, pero aunque vive en el país asiático no se olvida de sus raíces y en cuanto tiene ocasión visita México para pasas algunos días en su tierra.

La joven de 27 años es una de las mejores rankeadas en la esgrima a nivel mundial y en sus redes sociales ha cautivado a propios y extraños gracias a sus publicaciones dónde ha dejado ver su gran linda figura y belleza.

En esta ocasión Pliego ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al mostrar su linda figura en un encantador vestido corto en color negro, además de portar unas botas altas del mismo color mostrando su lado más alegre.

“♥ 2022-yil bilan tabriklaymiz! ♥ (♥ ¡Felicitaciones por el 2022! ♥)”, escribió Paola en la publicación donde mostró su espectacular figura como parte de su celebración por el Año Nuevo 2022, pero su fotografía no paso desapercibida alcanzando miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Paola Pliego luciendo su belleza en redes/Foto: Instagram

Paola Pliego se ha encargado de mostrar parte de su vida cotidiana en redes sociales, aunque no de manera muy seguida, pero en los últimos meses se ha mirado más activa compartiendo algunas imágenes de sus entrenamientos y qué decir de sus días de relajación cautivando a sus seguidores con lindos outfits y hasta en traje de baño.