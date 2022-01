¡Hermosa! Así luce Wanda Nara luciendo su figura en lindo traje de baño negro.

La argentina Wanda Nara se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, dónde ya es reconocida como toda una influencer, dónde ha dejado ver su gran nivel de vida y sus diferentes proyectos, además de cautivar a sus fans con cada una de sus publicaciones.

Wanda Nara hasta hace unos meses estuvo dentro del ojo del huracán por unos problemas en su relación sentimental con el futbolista Mauro Icardi, sin embargo, la modelo dejo ver en sus redes sociales que han pasado la página a los malos momentos y seguirán juntos como familia.

En el ámbito profesional, la también presentadora y representante de futbol, no se ha detenido y durante el año pasado lanzo su propia marca de cosméticos que ha tenido gran aceptación entre sus consumidores, y de la cual ella ha sido la principal cara de su marca “Wandanaracosmetics”.

En esta ocasión Nara se robó los corazones de sus seguidores al mostrar su espectacular figura y belleza portando un traje de baño de dos piezas en color negro dejando ver sus mejores curvas con un par de imágenes con diferente pose.

La publicación de Wanda donde mostró su lado más sensual y sencillo en un traje de baño de su propia marca, no paso desapercibida recibiendo más de 300 mil me gusta en cada una de las imágenes y miles de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Fotos de Wanda Nara luciendo su linda figura en traje de baño/Foto: Instagram

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como los bellos momentos que pasa en familia, además de mostrar parte de las rutinas de ejercicios que realiza y parte de su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 10.2 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.