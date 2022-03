¡Hermosa combinación! Emily Elizabeth posa junto a una lujosa Lamborghini

Estados Unidos.- No es un secreto que Emily Elizabeth tenga algunos gustos elevados pues en todas sus publicaciones la modelo deja claro que lo mejor del mundo es lo que merece por ello hasta para tomarse una simples fotos pidió que fuera con uno de los autos de una marca internacional como Lamborghini y así se cumplió. Hace algunos días la influencer decidió sacarse unas fotos junto al auto que para ser sinceros lo que más llamó la tención fue la figura de la modelo portando un bello traje de baño.

A través de su cuenta de Instagram Emily Elizabeth compartió algunas fotos de las sesiones que se pudo sacar con la Lamborghini Urus que van desde estar dentro del auto paseando hasta modelar junto a ella. Siendo esa la foto que más reacciones ha logrado con miles de ellos y cientos de comentarios encantados con la foto, pero más con la figura de la influencer.

En la postal más votada de las 3 que compartió Emily Elizabeth con el auto, la del traje de baño en color azul le dio el gane, no es un secreto que la influencer es de una figura delicada y muy cuidada por lo que toda prenda le va de maravilla y esta ocasión no fue la excepción, la camioneta pasó a segundo plano pero no es un detalle menor pues se habla de un auto con un costo de 280 mil dólares, poco más de 5 millones de pesos.

Emily Elizabeth se robó las miradas antes que el Lamborghini | Foto: Instagram Emily Elizabeth

Cabe destacar que el auto no es de Emily Elizabeth pero si de un amigo que le hizo el favor de prestárselo para las fotos y que gracias a él ahora pueden verse ese tipo de postales en las redes sociales de la estadounidense. Aunque no es muy común que Emily Elizabeth pose junto a autos ya que sus principales fotos tienen que ver con la playa, trajes de baño y lo mejor de la moda que es algo con lo que ella se ha dado a conocer.

Emily Elizabeth tambien es una amante de compartir todas las experiencias que ha vivido a su corta edad, sus redes sociales están repletas de fotos de lugares especiales para ella, desde museos, playas, la comodidad de su casa y hasta algunos más por el mundo pero todas con la misma idea, disfrutar de todo lo que vive.