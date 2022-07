¡Hermosura! Bruna Rangel asombra en las redes con ardiente bañador colorido

Miami, Florida.- Bruna Rangel, desde 2018, radica en la ciudad de Miami, Florida tras aceptar la propuesta de participar en eventos 'fitness' con su nuevo patrocinador. Ahí formó una preciosa familia y después de 10 meses de comenzar su faceta como mamá ella se muestra muy feliz y entusiasmada con la vida, por darle el mejor de los regalos y bendiciones que soñó desde hace años. En lo personal lo tiene todo, empero en lo profesional todavía quiere lograr mucho más de lo que tiene.

Bruna lleva el nombre de su país en el corazón y cuando tiene la oportunidad de representar a su nación en ciertos eventos, en la rama 'bikini', da lo mejor de si para llevar a casa el primer premio y en su cutiz perfecto un gesto facial imborrable. Ahora que retomó sus labores está con la mejor de las actitudes, pues ahora tiene tres razones para seguir haciendo lo que tanto ama, que es hacer ejercicio y modelar diversas prendas llamativas como fue un precioso y atrevido bañador de colores.

Rangel utilizó su fin de semana para descansar y quedarse a trabajar en su habitación. Mientras eso sucedía el fuerte calor de la ciudad estadunidense hiizo que en su ambiente empezara a aumentar, por lo que decidió aprovechar para tomarse un par de fotografías, frente a la ventana que da vista a la calle, y ese panorama que quiere entregar en la carioca una satisfacción para imaginar cómo anhela que su vida prosiga ahora que está su hija y esposo a su lado.

Bruna Rangel enamora en bañador colorido

Como Bruna Rangel no existen mujeres así. Por supuesto que está en el vuelo de Bru Luccas, Janina, Carol Saravia, y muchas más figuras de su país que la rompen en la misma categoría. Ella aprende de cada una pero no emula sus métodos, tiene un As bajo la manga que la hace subir a la cúspide de las mujeres más guapas de Latinoamérica y mientras su identidad se graba en la mente y corazón de los habitantes hará lo posible para seguir enamorando en persona y en la Red.

Normalmente la brasileña ingresa a sus cuentas oficiales cuando tiene la oportunidad de mostrar uno de sus ratos más especiales de la semana. En la actual hizo ver como es la vida en 'bikini' y por supuesto que su perfección epató a millones de personas que la siguen en redes sociales, precisamente son 4.5 millones de personas en Instagram que le dan 'like' a sus fotos y le hacen saber lo hermosa que es, de pies a cabeza, y la dama exitosa que es un orgullo para todo Brasil.