¡Hermosura! Flavia Charallo presume su belleza con una picante selfie

Flavia Charallo inicio el día de una manera muy especial este domingo, al posar en una sesión de fotos muy deportiva donde presume su hermosa y bella figura, además del buen gusto que tiene en su manera de vestir.

La modelo e instagramer brasileña se robo los suspiros de sus seguidores en su cuenta oficial con mas de 100 mil me gusta y un sin fin de comentarios alabando su bella y monumental figura.

La carioca sigue haciendo un ruido muy favorable en las redes sociales para posicionarse como una de las influencers de instagram más grandes del momento en su país.

La sesiones de fotos de la modelo brasileña se ha reivindicado poco a poco este año con su contenido cambiando de escenarios y siempre poniendo por primera opción es siempre las playas cariocas.

Flavia Charallo luce encantadora en un outfit muy deportivo. Foto: Instagram Flavia Charallo

Esta jovencita de 21 años, es considerada una estrella de Instagram por mostrarnos un universo entero de contenido destinado al público millennials, que van desde viajes por varias partes del mundo, sesiones fotografías y breves tutoriales de maquillaje, que para decir verdad están tan perfectamente explicados, que no necesitamos saber portugués.

La instagramer tiene una hermana llamada Raphaella, con quien siempre ha mantenido una relación muy cercana, a pesar de que ella sea mayor. Mientras que con sus padres la conexión no tiene límites a pesar que no se ven muy seguido, cuando hay un fin de semana libre o en vacaciones, Flavia no duda en pasar tiempo de calidad con sus seres queridos.