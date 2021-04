Hernán Cristante siente vergüenza por los malos resultados con Toluca

El director argentino de los Diablos Rojos del Toluca, Hernán Cristante, siente vergüenza por los malos resultados en el torneo Clausura 2021. Los rojos suman cinco partidos perdidos en fila, lo que preocupa al timonel.

Cristante mostró su descontento después de perder esta jornada 14 en su estadio ante los Rayados de Monterrey.

"No fue un buen partido, no fue ni cerquita de lo que se hizo ante Puebla o León, donde puedes perder, pero las circunstancias te pueden llevar a algo. Hoy sí estoy enojado, ya hablé con los muchachos, estoy avergonzado. No es un equipo entregado y me duele", comentó el estratega.

Hernán Cristante fue claro y comentó que sus jugadores no están sintiendo los colores es por eso que los resultados no se han dado como ellos quieren y la racha se sigue extendiendo, lo que prende las alarmas con los Diablos Rojos.

"Nosotros no tenemos estas individualidades para creer que podemos jugarle mano a mano a cualquier equipo. Si dejamos de jugar en equipo, perdemos un poquito nuestra esencia. Podemos perder contra quien sea, pero ese ímpetu, orgullo de pertenecer, de ser, de querer ser, no se puede perder".

El tema que más le preocupa al timonel del Toluca es el rendimiento de sus jugadores, ya que en la segunda parte contra Rayados de Monterrey parecia que estaban jugando una cascarita.

"Lo que me preocupa es el rendimiento, el juego, la lectura. En un momento en el segundo tiempo parecía una cascarita, y eso es vergonzoso para mí. No voy a permitir que se avergüence así la playera del Toluca. No me importan los quince años", sentenció el ex futbolista.