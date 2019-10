Herrera asegura que el América no puede perder más partidos por expulsiones

Ciudad de México, México.- Miguel Herrera, técnico del América, aseguró este viernes en conferencia de prensa que su equipo no puede perder más partidos por expulsiones en el torneo Apertura, como sucedió hace dos semanas cuando fueron goleados por el Cruz Azul.

Las expulsiones han sido por desconcentración y a veces nos ha costado el partido como pasó con la de Roger; no podemos perder la cabeza de esa manera y tenemos que trabajar para que no suceda a los jugadores y por supuesto a mí”, sentenció el técnico.

En la fecha 13 del torneo, América fue goleado 5-2 por Cruz Azul en un partido en el que sufrió la expulsión del colombiano Roger Martínez cuando las Águilas ganaban 2-1. A partir de ahí Cruz Azul reaccionó y goleó al América.

Herrera fue expulsado en los últimos minutos de dicho encuentro y en su salida del Estadio Azteca llamó “puto” al cuerpo arbitral, insulto que le costó tres partidos de castigo, por lo que no podrá estar en la banca del América este sábado en la visita de las Águilas al líder Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes.

En el Apertura América es el segundo equipo con más amonestaciones, lleva 33, y también el segundo con más expulsiones, suma tres, en lo que a jugadores respecta. En lo que a técnicos se refiere, con sus dos expulsiones, Herrera es el estratega con más tarjetas rojas acumuladas.

No sólo es Roger, antes nos pasó con (Sebastián) Córdoba; no podemos equivocarnos así ya lo dije, eso me incluye a mí”, reiteró.