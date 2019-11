Herrera asegura que la derrota obliga al América a ser perfecto en Monterrey

Ciudad de México, México.- El mexicano Miguel Herrera, entrenador del América, aseguró este jueves que luego de la derrota de 1-2 ante Tigres en la ida de los cuartos de final a su equipo sólo le queda ir al duelo de vuelta en Monterrey a hacer un partido perfecto.

“Tenemos que ir a ganar, no hay vuelta de hoja, tenemos que hacer un partido rayando en la perfección, no hay que descubrir el hilo negro para saberlo”, dijo el técnico al final del partido en el Estadio Azteca.

Lo importante, dijo, será no presionarse por la diferencia de dos goles que tienen que lograr para avanzar.

Vamos a ir a ganar, no tenemos de otra, y no pensar que debemos hacer dos goles, pero esperamos ser contundentes, porque así no se puede”, confesó.

Para avanzar a semifinales, en el juego de vuelta, América necesita ganar por diferencia de dos goles o vencer a Tigres por uno con tres o más tantos anotados.

Del juego de esta noche, Herrera dijo que lo único que les faltó fue meter el balón en el arco contrario.

Miguel Herrera saludando a los jugadores de Tigres después del partido/Jam Media

“Pasó porque no la metimos y ellos fueron prácticos y la metieron. Tuvimos dos errores puntuales, el rival los aprovechó y nosotros fallamos. Los cabezazos no fueron al arco, no disparamos de media distancia, jugamos bien, pero el futbol es de goles y nosotros no los hicimos”, explicó.

El estratega esgrimió que no tiene ningún reclamo para sus jugadores, aunque reconoció los errores defensivos que cometieron.

América salió enchufado, en una pelota parada nos ganan con la cabeza y nos empatan y en otra viene el penalti a favor de ellos y nos dan la vuelta, hoy la tuvimos no la metimos, pero no tengo nada qué reclamar a mis jugadores”, insistió.

Miguel Herrera ha dirigido al América durante nueve torneos y, además de que siempre los ha calificado a la Liguilla, su equipo nunca ha perdido una serie de cuartos de final de las nueve que ha disputado.

El partido de vuelta de los cuartos de final se realizará este domingo por la noche en el estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León.