Higuain asegura estar en la etapa en que no le importan las críticas

Gonzalo Higuain, delantero del Chelsea, habló sobre el momento futbolístico y profesional que está viviendo, en donde dijo estar en una etapa de su vida en la que es inmune a las críticas y lamenta haberse sentido prisionero de ello en años anteriores.

Higuain ha sido blanco central a la hora de señalar a los jugadores que no han podido ayudar a que Argentina gane un título relevante y también cuando dejó al Napoli para unirse al archirrival Juventus en 2016.

Gonzalo Higuain celebrando una anotación con el Chelsea/AFP

"Siempre me he arrepentido por esconderme y no salir a la calle por temor a lo que la gente pueda decir", mencionó en charla para la cadena de ESPN Argentina. "Hay gente que provoca mucho dolor y dicen tantas cosas malas y sin embargo muestran su rostro sin pena alguna”.

Nosotros, que no matamos a nadie, hacemos las cosas bien y sólo practicamos un deporte ¿porqué no podemos salir? Cuando empecé a entender esto, empecé a salir y a vivir un poco más. Lo agradezco porque la vida pasa muy rápido, de repente tienes 40 o 50 años y no puedes volver. Ahora vivo mejor”.

Paso por Europa

Higuain, ya con 12 años en Europa , se retiró del balompié internacional el mes pasado tras anotar 31 goles en 75 apariciones con la Selección Argentina.

Formó parte de los equipos que perdieron la final del mundial de Brasil 2014, así como los títulos de la Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016, compromisos en los que desperdició oportunidades claras que pudieron cambiar la historia para la albiceleste.

Higuain durante un partido con la Selección Argentina/AFP

Cuando le cuestionaron sobre las críticas que vinieron tras estos acontecimientos, el jugador de 31 años replicó: “He sufrido. Inclusive si no ves las redes sociales, te llega. Estoy en una etapa en mi vida en la que ya nada me duele”.

He jugado en las mejores ligas, equipos, en tres Copas del Mundo y en la Copa América. Ya no me afecta lo que dice la gente. Lo he superado. Cuando era joven, no imaginaba que iba a conseguir siquiera el 10 por ciento de lo que he ganado. ¿Porqué habría de preocuparme de lo que dicen?”.

"Ya no quiero quedarme en casa como solía hacerlo en el pasado. No quería experimentar eso con mi esposa y con mi hija”, señaló.

“Mi mujer ha sido una gran ayuda para salir a la calle sin miedo. Es una de las cosas por las que estoy más agradecido y por sobrellevar esto”.

En su momento fue etiquetado como “traidor” y “mercenario” cuando cambió al Napoli por la Juventus después de una transacción histórica para el futbol italiano de 90 millones de euros en 2016.

“No me arrepiento de haber llegado a la Juventus y si la gente no lo entiende, no es mi problema”, indicó.

También fue recriminado cuando puso fin a un corto préstamo con el Milan para llegar al Chelsea en enero pese a que la carta todavía pertenece a la Juventus.

“Sé que puedo volver al club que sea cuando quiera. Eso es algo que me llena de orgullo”, señaló.

Higuain durante un partido con el Chelsea/AFP

Soy una buena persona y siempre he hecho bien las cosas. Espero que la gente me quiera por ser una buena persona, por quien soy y no por los títulos que he ganado”.

Hasta el momento lleva tres goles en 10 apariciones con el Chelsea, equipo que tiene la opción de extenderlo o adquirir sus derechos en el verano.