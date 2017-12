Higuera asegura que Alanís no entra en planes de Chivas

Guadalajara, Jalisco.- La situación del defensa mexicano Oswaldo Alanís con las Chivas Rayadas del Guadalajara ha venido dejando mucha polémica, pues en futbolista no logró encontrar acomodo en el pasado Draft del futbol mexicano luego de que se diera a conocer que no entraba en planes de la institución tapatía para el próximo Torneo Clausura 2018.

Dale rebaño⚪️Buen juego Equipo!! Una publicación compartida de Oswaldo Alanis (@osalanis) el Sep 10, 2017 at 12:06 PDT

El CEO de Chivas, José Luis Higuera, dio a conocer las razones por la cual el defensor mexicano ya no es considerado dentro del cuadro tapatío. Oswaldo Alanís habría pedido un contrato multianual, cosa la cual no estuvo de acuerdo la escuadra tapatía, es por eso que decidieron dejarlo en libertad para que este encontrara acomodo en otro club, sin embargo, no logró.

"Quería un contrato multianual, pedíamos extender el contrato seis meses más. Decidimos que lo mejor era no llevarlo a la pretemporada. Le dimos la oportunidad para buscar equipo, prestarlo a cantidades mínimas para que este activo", señaló.

Fotografía: Jam Media

Es por eso, que el día de hoy el defensor mexicano entrenó con las Chivas Rayadas del Guadalajara que actúa en la Segunda División profesional.

Fotografía: Jam Media

"El día de hoy Oswaldo (Alanís) no entra en planes por lo que está entrenando en divisiones inferiores. La postura es institucional, no personal… lo hemos tratado con mucho respeto, pero él decide no renovar con nosotros. Pidió algo que no es acorde”, declaró para Marca Claro MVS, José Luis Higuera durante una entrevista.

Fotografía: Jam Media

Si bien el mercado de transferencias en el futbol mexicano ya se cerró, Oswaldo Alanís, aún le quedan dos opciones para jugar a préstamo o de forma definitiva, con Pachuca o Monterrey, equipos que tienen un periodo especial ya que disputarán el torneo de Copa este jueves .

Fotografía: Jam Media

NO PREGUNTARON POR ALANÍS EN EL DRAFT

En cuanto a la baja del defensor mexicano, el directivo del Rebaño, José Luis Higuera aseguró que en su equipo existe el talento suficiente para ocupar dicha vacante al mismo tiempo de dejar en claro que cuando estaba transferible nadie mostró por él. "Hay gente para suplir a Oswaldo en el plantel estaba transferible y no preguntaron por él".

Fotografía: Jam Media

El defensor central Oswaldo Alanís, llegó a las Chivas Rayadas del Guadalajara para el Apertura 2015 proveniente del Santos Laguna, equipo en donde surgió. Desde ese momento ha ganado dos Copas Mx, una Supercopa Mx y un Torneo de Liga Mx con el Rebaño Sagrado.

Fotografía: Jam Media

