Hija de Miguel 'Piojo' Herrera revela que sufrió violencia de género

Ciudad de México.- Mishelle Herrera contó como fue victima de la violencia de género, un mal que ha dañando a las mujeres por mucho tiempo y que debería ser erradicado en su totalidad no solo de México si no de todo el mundo.

A través de sus redes sociales la 'Piojita' reveló a sus seguidores que en un momento de su vida sufrió violencia de género y que se dio cuenta del gran mal que significa para una mujer el sufrir algo así. Según cuenta, el hecho pasó ya hace un año y relata lo mucho que sufrió.

"Hace un año viví el peor día de mi vida, pase por algo que nunca pensé que me pasaría a mi tuve miedo y creo que sigo teniéndolo pero hoy aprendí a vivir con él, salí del hoyo más profundo que pude estar solo para demostrarme que nada me puede quebrar tanto", se puede leer en su primer mensaje.

"Y también me di cuenta que la violencia de género no algo de clases sociales, es algo que tendríamos que erradicar con valores y mucha educación. Pido todos los días por que nadie pase por eso y sienta es miedo y desesperación de no poder sentirse bien en su propia piel."

Desde que su padre llegó al América y fue siendo un personaje protagonista hasta el punto de aparecer más tiempo en televisión que cualquier otro técnico, Mishelle cada vez fue siendo expuesta. Y dado su carácter muy parecido al de él, para muchas personas no fue se agrado.

Pero no es la primera ocasión que es señalada por algo relacionado con ataques y es que desde hace ya tiempo en sus redes sociales por su forma de ver las cosas, incluso entró en polémica cuando obtuvo su trabajo en TUDN, donde muchas personas criticaron que le hubieran dado el trabajo, argumentando que no tiene el conocimiento para trabajar en un medio de comunicación.

Recientemente vivió de cerca un caso más de violencia de género cuando el jugador del América, Renato Ibarra fue acusado y encarcelado por violencia sobre su pareja en ese entonces. Aun con todos esos ejemplos que día a día ve y conoce explica que pudo encontrar la paz y cerró con un gran mensaje.

"Y eso si ni el escote muy abierto, ni la falda muy corta ni una copa de más le da derecho a nadie de faltarte al respeto".