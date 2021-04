Hijo de Andrea Pirlo es amenazado de muerte por afición de la Juventus ante la mala temporada

Italia.- El hijo de apenas 17 años de edad de Andrea, Nicoló Pirlo ha sido amenazado de muerte por la afición de la Juventus quienes se han hartado de los malos resultados del equipo en esta temporada, donde parece que no podrán levantar ningún título. De momento el club y el entrenador ya han lamentado este tipo de acciones por parte de su afición.

A través de las redes sociales, un grupo de aficionados de la Juventus cegados por el rendimiento de su equipo les pareció buena idea presionar a Andrea Pirlo con amenazas a su familia, principalmente contra su hijo Nicoló a quien le desearon la muerte junto a su padre.

En una cuenta de Instagram publicaron, "Tú y tu padre tiene que morir", y fue el mismo Nicoló quien dio a conocer el mensaje que la afición le hizo llegar a sus redes sociales. Esto detonó en el club quien ya intervino para solicitar paren las amenazas contra su entrenador y su hijo. A ellos se le sumó Andrea Pirlo quien lamentó que la misma afición de la Juventus sea quien haga eso.

El mismo Nicoló compartió en sus redes un emotivo mensaje para todas esas personas que le han dejado un recado similar, evidentemente de la Juventus, equipo con el que su padre debutó como entrenador en la Serie A. En el texto el juvenil aclaró que a sus 17 años en cierta parte no está molesto por la acción pero pidió algo de limites ya que él no tiene nada que ver con lo que sucede con la Juventus.

"Este límite lo hemos cruzado desde hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo porque hago algo particular, sino porque soy hijo de un entrenador que quizás, como puede ser, no gusta a algunas personas", comenta Nicoló.

Además pidió que pensarán cómo se siente al recibir esos mensajes diariamente de personas que no conoce solo por ser hijo de un entrenador de futbol. Así culmina su denuncia en redes sociales para la afición de un equipo que está en problemas pero que reafirma que eso no es su culpa como quieren hacérselo ver.

La Juventus ha tenido un torneo para el olvido, fue eliminado de la Champions League, y está a nada de perder la Serie A y a eso se le suma que podría hasta perder la posibilidad de entrar a zona de lugares europeos en caso de combinarse ciertos resultados. Andrea Pirlo llegó para esta temporada luego del cese de Maurizio Sarri tras varias temporadas siendo campeón.