Hijo de Maradona solicitó el retiro del número 10 en el FC Barcelona

España.- Diego Armando Maradona, el mítico jugador astro del futbol de Argentina seguirá estando en la voz de los medios deportivos al igual que en sus lectores tras 1 semana completa de haber fallecido, por un paro cardiovascular a los 60 años el pasado 25 de noviembre.

Tal es el caso que en su honor se han tomado decisiones por parte de los clubes donde fue jugador para rendirle un homenaje de respeto y ovación, uno de ellos la Napoli que cambiará el nombre de su estadio a Diego Armando Maradona. Hoy el FC Barcelona recibió una petición de su hijo, Diego Armando Maradona Sinagra.

Pero antes de ir al punto del texto, vamos a recordar. El pasado domingo previo al duelo de LaLiga de España entre el FC Barcelona y Osasuna, se colocó el jersey del Pelusa en el círculo central del Camp Nou en un minuto de silencio junto a una música de fondo.

Aparte, la dedicatoria de Lionel Messi, al portar su playera de Newell´s Old Boys del Rosario, equipo que repatrió a Diego al futbol de Argentina, cuando marcó el tanto en la goleada 4-0. En entrevista con Diego Maradona Jr por parte del diario español MARCA, comentó que desearía que tanto el FC Barcelona como los demás clubes en donde militó su padre, retirarán la 10 del diez.

En los equipos donde jugó mi padre, solicitaría que su camiseta 10, no se utilizará más, me parece que será lo más bonito en memoria de él (Maradona), incluyendo al FC Barcelona. No me cabe la menor duda, dijo en entrevista Diego Maradona Junior.