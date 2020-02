"Hijo de tu pi... ma..." explota narrador de Tercera División (Video)

Colima.- La emoción que genera tu equipo de futbol no se puede describir pero cuando pitan en tu contra una jugada mal señalada puedes perder la cordura. Esto le sucedió aun narrador de la Tercera División de México.

En el juego de Rojos de Colima y Chapala FC, el juego marchaba normal, con la victoria parcial del conjunto visitantes, cuando en una jugada de contragolpe los locales (Colima) se fueron al ataque y con una jugada polémica el narrador perdió la cabeza.

El delantero entró al área y con un "sombrerito" se quitó al defensor pero cuando un segundo jugador se acercó derribandolo y generando lo que en lógica debía ser marcado como penal, el central decidió marcar falta ofensiva además de expulsar al jugador de Colima.

Así fue el momento en el que el narrador explotó contra el silbante dejando claro su desaprobación emitiendo alguna que otra grosería al aire, mientras que su compañero se escuchaba a lo lejos incrédulo ante la jugada.

El mejor narrador de la historia ���� pic.twitter.com/gVafv2QZoU — Helio H (@heliodoroh) February 21, 2020

El narrador del cual hasta ahora no se sabe el nombre se dio cuenta de la cantidad de groserías que dijo al aire que se disculpó con un sincero, " Perdón me gana la pasión pero es que soy colimense y me da coraje".