Hiram Mier, a favor de los amistosos, a pesar de la COVID-19

�� Regreso del repechaje no relaja al plantel de Chivas. “No me relaja porque yo no pienso estar en el lugar 12. Hay más oportunidad y más espectáculo, pero como institución no vamos a pensar en calificar en el 12”: Hiram Mier. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/A4LdRGy2L7