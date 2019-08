Hiram Mier no se recupera de una lesión y podría ser operado

El defensa mexicano Hiram Mier sigue entre algodones en las Chivas de Guadalajara al no recuperarse de una lesión en su rodilla izquierda, por lo que la directiva del rebaño sagrado estaría evaluando una posible operación.

El defensa mexicano volvió de la gira por los Estados Unidos con problemas en la articulación que le han hecho perderse ya dos duelos de la Liga MX y uno de la Copa MX y sigue sin estar al 100 por ciento.

Mier jugó todo el partido de la Jornada 1 ante Santos Laguna, y después se lesionó, razón por la que vio desde las gradas los duelos ante Tigres, Puebla y el de este miércoles contra los propios laguneros ahora en la Copa MX.

Previo al partido de la Jornada 3 ante el Puebla, Mier salió a trabajar al parejo del grupo, pero no fue llevado al partido porque la lesión no terminó de sanar. Se espera que en los próximos días haya una decisión sobre si Mier será operado o no de la rodilla. Ante la baja, Antonio Briseño ha tomado su lugar y lo ha hecho de gran manera.