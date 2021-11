Hirving Lozano: Confesó que desearía jugar en otro equipo, más grande que el Napoli

Napolés, Italia.- Después de cumplir con la Selección Mexicana de Futbol la culminada Fecha FIFA doble de las eliminatorias de la zona de Concacaf con miras al Mundial de Qatar 2022, el volante nacional, Hirving "Chucky" Lozano, regresó a Italia para reportar con su club actual Napoli, participante de la Serie A del balompié italiano.

Sin embargo el canterano de los Tuzos del Pachuca se encuentra en la polémica al afirmar que su deseo no es continuar con el equipo Azurri. Por supuesto puntualizó las cualidades del plantel que dirige su técnico Luciano Spalleti, pero él ("Chucky") anhelaría dar otro salto al considerarse un jugador con mucho nivel para avanzar un paso más en su carrera.

"Creo que soy parte de un club muy competitivo con compañeros muy fuertes, y en eso he crecido mucho. Pero la verdad es que me gustaría ir a jugar a otro club más grande. Me considero un jugador muy competitivo y con objetivos claros", declaró Hirving Lozano a Tv Azteca.

"Siento que estoy en un buen nivel y me gustaría dar este paso. Vayamos, sin embargo, paso a paso, ahora tengo que mejorar lo máximo posible a nivel personal y futbolístico. Espero que pueda suceder pronto", complementó el mexicano que domina la trinchera extrema del terreno de juego.

Hirving Lozano ha jugado en todos los partidos de la Napoli para un total de 489 minutos. Empero sus números no convencen a los internautas en las redes sociales, ni mucho menos su presente confesión, pues Lozano no es titular en la oncena celeste y varios usuarios criticaron sus palabras.

REPRUEBA LAS DECLARACIONES DE HIRVING LOZANO

Entre los destacados periodistas deportivos en México David Faitelson fue uno de los principales que arremetió contra el "Chucky", asegurando que su primer objetivo es triunfar en en la institución de Nápoles y después pensar en su probable salida que él quisiera que ocurriera anticipadamente.

"No en su forma de pensar, pero sí en su manera de decirlo. "El Chucky" Lozano se equivoca cuando afirma que quiere jugar en un "equipo más grande que el Nápoles". Primero que triunfe ahí. Después, veremos...", escribió David Faitelson en sus redes sociales.

LÍDER DE LA SERIE A

La Napoli es el actual puntero de la temporada 2021-22 de la Serie A con 32 unidades, sobrepasando al AC Milán por diferencia de goles. Mantiene 7 puntos de ventaja del monarca anterior Inter de Milán, quien es tercer lugar de la clasificación. Mientras que en la UEFA Europa League domina el Grupo C con 7 dígitos. Por lo pronto Hirving Lozano graba 2 asistencias y 2 goles, ambos en el futbol de Italia contra la Fiorentina y Udinese.

