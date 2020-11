Hirving Lozano agradecido con las enseñanzas de Gattuso

Austria.- Hirving Lozano se mantiene firme con el equipo de la Napoli ahora que mantiene una mejoría en la relación con el técnico italiano Gennaro Gattuso, mismo que a su llegada a los azurri no tenía contemplado al "Chucky" en su plantilla titular, y así lo hizo ver tras contemplar al extremo en un máximo de 3 a 5 minutos en la cancha.

Situación que dejó en un momento de angustia y poco aprobable para Hirving Lozano que practicamente se creyó que abandonaría las filas del club de la Serie A pero lo haría como decepción para los fanáticos, luego de ser el futbolista más caro que ha comprado el equipo por encima del valor de Diego Armando Maradona.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No obstante, el jugador de 25 años no se detuvo y en los entrenamientos empezó a conseguir el apoyo, consejos y las enseñanzas del mister, ya que en los últimos momentos el canterano de los Tuzos del Pachuca refirió que la actitud del entrenador no es nada agradable pero que al mismo tiempo es funcional para cualquier profesional

"Gennaro Gattuso tiene su forma de ser. Es directo, sí. Cuando se enoja es un ogro, tiene un carácter fuerte, pero hay que adaptarse y aprender de eso. En lo personal he aprendido a saber cómo entrarle al entrenador y cómo manejarlo. Esta experiencia que tuve el año pasado me hizo abrir los ojos" explicó

Lozano con su playera 11

Twitter Hirving Lozano

Hirving Lozano llegó a los celestes en la temporada 2019-2020 traído por el ex entrenador de Italia Carlo Ancelotti quien confió en las labores del mexicano después de ser figura destacada en su primer equipo Europeo, el PSV Eindhoven, pero la salida del técnico fue factor complicado para adaptarse a la medida de Gattuso.

"Yo llegué y cambiaron de entrenador, fue un proceso difícil y muy complicado para mi. Creo que funcionó el poder platicar y comunicarnos con el entrenador, ahí se abrió un panorama diferente. Ahora él (Gattuso) me da la oportunidad de jugar y la seguiré aprovechando" comentó

Hirving Lozano comenzó su carrera como futbolista en club Pachuca, emigró al viejo contienen rumbo al PSV Eindhoven en la temporada 2017-2018 para después defender el equipamiento de la Napoli en donde se estrenó en su debút al anotar en la cancha de la Juventus de Turín como delantero centro.