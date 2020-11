¡Histórico! La Liga de Balompié Mexicano registra a una equipo como "Sin Nombre"

Oaxaca.- Durante la transmisión del partido entre Chapulineros de Oaxaca y el que debía ser Atlético Jalisco dieron una muestra más de la falta de organización dentro de la Liga de Balompié Mexicano luego de que la misma liga permitiera que el conjunto de Jalisco jugara como "Sin Nombre" luego de algunos temas legales que tienen que ver con la falta de pagos.

Todo esto se derivo luego de que en la semana los jugadores se quejaron de la falta de pagos por parte de la directiva, incluso no los dejaron usar las instalaciones de entrenamiento por la misma razón, el dueño no había pagado. Aun así se les prometió que les darían su dinero pero eso nunca pasó, de todas maneras viajaron a Oaxaca y dispararon el partido.

Luego de la negativa de los dueños, la LBM decidió expulsarlos y fue justo antes del inicio del encuentro cuando anunciaron que tanto el nombre como el escudo no podrían ser utilizados para mostrarse en la transmisión por lo que WCN Televisión quien se encarga de los partidos de la liga no le quedó más evitar ponerlo. Durante la presentación de los equipos, los de Oaxaca realizaron un pasillo para aplaudir a los rivales que aun con dinero pendiente se presentaron.

Ahí ya se notaba en el cintillo de televisión que en lugar de aparecer Atlético Jalisco solo pusieron Visitante. Ya con el juego iniciado eso cambió y se colocó "Sin Nombre", incluso la promoción del mismo juego también lo llevaba. De esa forma de manera histórica un equipo sin nombre se jugó un partido oficial de una competencia.

LBM una liga llena de problemas

Cuando se anunció su fundación se veía como la posibilidad para los jugadores jóvenes o quienes no tuvieron mucha participación poder destacar dentro de una nueva liga, solo algunos meses después las cosas han sido todo menos una posibilidad verdadera de sobresalir. Los problemas iniciaron con la pandemia pues el torneo no arrancó en la fecha estipulada, además de que los equipos no estaban completos para ese momento.

También algo que ha dejado marcado antes del inicio de la competencia es que algunos equipos que fungían como franquicias fundadoras tuvieron que abandonar el proyecto luego de que no tuvieran el suficiente capital para solventar los gastos, mientras que otros fueron detectados como un fraude, tal es el caso del Atlético Ensenada que a días de haber sido nombrado presidente del equipo, Ramón Ramírez decidió dejarlo.

Y por si eso fuera poco el caso tanto de Atlético Jalisco con la falta de registro ante la liga y los problemas de pago y el que podría ser hasta hora el escándalo más fuerte de la liga cuando 15 futbolistas de de Leones Dorados fueron detenidos por la policía en Puebla luego de realizar actos vandálicos en el municipio de Teziutlán.