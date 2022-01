¡Histórico! Rafael Nadal gana el Australian Open y gana su 21º título de Grand Slam

Melbourne, Australia.- El español Rafael Nadal conquistó este domingo un histórico 21º título de Grand Slam al remontar en cinco sets al ruso Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia por pizarra 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5 en 5 horas y 24 minutos. El español se convierte a sus 35 años en el único poseedor del récord de títulos en Grand Slam, que compartía hasta ahora con Roger Federer y Novak Djokovic.

Nadal pasa a ser asimismo el segundo jugador en la era abierta, el 4º en la historia, en haber conquistado al menos dos veces cada uno de los cuatro ‘Grandes’. Un éxito firmado por Djokovic el año pasado cuando conquistó el Roland Garros por segunda vez. Sólo tres mujeres pueden presumir de más títulos de Grand Slam: Margaret Court (24), Serena Williams (23), Steffi Graf (22).

En términos de partidos ganados, el Australian Open es el segundo mejor ‘Grande’ para Nadal (detrás de Roland Garros), pero el que menor número de títulos le había proporcionado. Ha ganado dos (2009 y 2022) en seis finales, mientras que Djokovic ganó las 9 finales que jugó en Melbourne. Ambos tenistas jugaron en 2012 la final más larga de torneos de Grand Slam, cuando el serbio se impuso en 5 horas y 53 minutos.

Esta final en Melbourne entre Medvedev y Nadal suponía una revancha de la ganada por el tenista balear al ruso en el US Open en 2019. Con más experiencia en finales, Medvedev se llevó los dos primeros sets, pero Nadal tiró de coraje para apuntarse los tres siguientes y pasar a la posteridad.

Con la Copa de campeón bajo sus brazos, el español no pudo contener la emoción. Aventuró que el ruso Daniil Medvedev, finalista, saldrá alguna vez campeón del Melburne Park. “Quiero felicitar a Medvedev; has jugado a un gran nivel y felicitar a todos su equipo. Este trofeo lo vas a ganar alguna vez no tengo dudas”, dijo en el centro de la cancha donde remontó dos sets de desventaja para dar la vuelta a la situación.

Rafael Nadal celebrando su 21º título de Gran Slam al ganar Australian Open/EFE

Rafa Nadal recordó que no hace mucho no sabía si iba a poder volver a jugar al tenis. “Ha sido uno de los partidos más emocionantes de mi vida. Para mí esto es increíble. Hace mes y medio no sabía si iba a volver a jugar al tenis y ahora es increíble volver a estar aquí, delante de todo este público. No tengo palabras para agradecer de verdad todo este apoyo”, dijo a la grada.

“Este es uno de los momentos más emocionantes de mi carrera y de mi vida. Gracias a toda la gente, el equipo, la familia, algunos no están aquí. Ellos saben lo difícil que ha sido el último año y medio”, indicó Nadal. “Hace mes y medio no sabía si iba a volver a jugar pero ahora estoy lleno de energía”, subrayó.