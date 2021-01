Hombre pesca trucha de 12 kilos y la define como "Un trofeo de toda la vida"

Canadá.- Murray Zelt es un hombre que ama la pesca deportiva y los días tan fríos como los que pasa en 100 Mile House, en South Caribaoo en Canadá no le impiden acudir a realizar su mejor pasatiempo. Este 27 de enero viviría una de sus mejores experiencias al punto de compartirlo en redes sociales para que más personas pudieran ver su hazaña.

Todo inicia ese día cuando al despertar muy temprano se dirigía a una cita con el médico ya que en diciembre de 2020 había tenido una operación y tenía que ver como iba su recuperación, pero su sorpresa fue que el médico que lo atendió le recomendó que se quedara en casa ya que no había necesidad de exponerlo y menos ahora que está la pandemia y que mejor tomara su consulta a través de una llamada.

Zelt de 57 años ahora el tener la mañana libre decidió mejor tomarse su tiempo para ir a pescar. El apodado, "susurrador de peces" vio la oportunidad perfecta para intentar pescar algo. Fue así como eligió el Lago de Horse ya que ahí tenía buena señal de teléfono que le serviría para seguir en contacto con su doctor en caso de ser necesario.

Mientras hablaba con su doctor y con la otra mano sostenía su caña logró sentir que algo había picado en ella y que aparentemente era gigante. Así mientras forcejeaba intentaba seguir con la charla, pero el doctor al notar que estaba algo ocupado decidió dejarlo para que se concentrara en su pez. Ya con todo en sus manos y junto a una persona que lo acompañó lograron sacar a aquella bella trucha.

Ante sus ojos un gran pez de aproximadamente 27 libras lo que en kilos se puede convierten en 12, lo que para su especie era algo totalmente impresionante pues el tamaño era el doble del que había sacado hace algunos días atrás.

Esta es la trucha de 27 libras (12 kilos) que pescó Murray Zelt | Foto: Facebook Murray Zelt

"Atrapé un cazador de 14 libras unos días antes de atrapar este de 27 libras, así que los dioses de los peces me han estado cuidando. Realmente he sido bendecido", comentó Zelt. Agregó que esos peces pueden crecer hasta casi un metro puede llegar a pesar hasta 20 kilogramos, pero que esos nunca los ha podido pescar.

Fue tanta la emoción que en su cuenta de Facebook compartió el momento en donde dejó un pequeño mensaje con dedicatoria para su nieto de solo un año y es que portaba la camiseta que usó cuando él llegó a este mundo y cree que gracias a ello ha tenido suerte con sus últimos dos peses.

"¡Casi doblar tu pez más grande a través del hielo en la misma semana todavía me deja pasmado y me siento bendecido más allá de las palabras! Pero sería negligente si no le diera mucho crédito a mi mayor amor, mi nieto Zay. Porque fue la camisa que obtuve cuando nació y que honestamente estaba usando la que seguramente marcó la diferencia Un verdadero pez trofeo de toda la vida, 27 libras, tan hermoso", comentó.

Esta es la playera inspirada en su nieto que le da suerte | Foto: Faceook Murray Zelt

Zelt lo define como "hermoso" y así fue su gesto que luego de tomarse algunas fotos con él, lo regresó al agua, para que pudiera seguir nadando por algunos años más y que talvez alguna otra ocasión pueda volver a pescarlo.

"Y después de algunas fotos supe que estaba bien soltar la hermosa naranja con aletas, viejo amigo de regreso a las profundidades a las que pertenece, tal vez para atrapar un día nuevamente con mi nieto ¡Y gracias a Jeff Mac por ayudarme a conseguir esta belleza y tomar las fotos!