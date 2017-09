Horario y transmisión de la gran pelea entre GGG y Canelo

Las Vegas, Estados Unidos.- Estamos a unas cuantas horas de que en el T-Mobile Arena de Las Vegas Nevada, se escuche el campanazo que de inicio a una de las peleas más esperadas en los últimos años entre Saúl "Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, en un combate considerado el mejor del año y para algunos otros, uno de los mejores en la historia de los pesos medianos.

En teoría la pelea pinta para que los aficionados al deporte de las narices chatas, disfruten de un gran espectáculo, ya que las características que presentan los protagonistas de la noche dan para que así lo sea. Un Gennady Golovkin buscará defender a capa y espada sus campeonatos para seguir en la cima del boxeo mundial, por su parte Saúl "Canelo" Álvarez quiere taparle la boca a todos sus detractores con una victoria contundente y se es posible como el mismo tapatío lo ha señalado, intentará conseguir un triunfo por nocaut.

El combate de la noche del 16 de septiembre paralizará al mundo entero, por eso acá te decimos a qué horas y en dónde puedes ver la llamada "Pelea del año". En México el duelo entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin, se transmitirá en vivo en diferentes salas de cines, así mismo en la TV de paga podrá verse por canal Space a partir de las 19:30 horas del centro del país.

Además de en los suscriptores de televisión de paga, la afición mexicana podrá disfrutar el combate por la televisión abierta en los canales 5 de Televisa y Azteca 7, solo que será de manera diferida, comenzando la cartelera en punto de las 21:00 horas.

La transmisión podrán seguirla a través de HBO PPV en Estados Unidos. Space, Televisa y TV Azteca en México, así como Space en el resto de Latinoamérica.

LOS DISTINTOS HORARIOS DE LA PELEA EN LATINOAMÉRICA SERÁN:

Ecuador 10:00 pm

Colombia 10:00 pm (En vivo a las 19:30)

Perú 10:00 pm

Paraguay 11:00 pm

Puerto Rico 11:00 pm

Venezuela 11:00 pm (En vivo a las 20:30)

Argentina 12:00 am (En vivo a las 21:30)

Brasil 12:00 am

Chile 12:00 am (En vivo a las 21:30)

Uruguay 12:00 am

Para todos los aficionados que no tengan la oportunidad de ver la pelea, se retransmitirá a las 13:00 en Argentina, Colombia y Chile, 14:00 para México y a las 12:00 por Venezuela.

EL COMBATE

El Kazajo pondrá en juego sus títulos mundiales de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo ante Saúl "Canelo" Álvarez. Hay que resaltar, que en dado caso de que el mexicano salga con la mano en alto, el campeonato del CMB quedaría vacante ya que el tapatío se ha mostrado muy molesto con dicho organismo desde la vez que lo despojaron de su título.

El combate está pactado a 12 episodios, algunos expertos en el tema de los puños afirman que difícilmente llegará a la distancia por lo que esperan que haya un nocaut por parte de alguno de los pugilistas, que dicho sea de paso, el favorito en las apuestas es Gennady Golovkin, sin embargo, hay que tener en cuenta la peligrosidad que representa Saúl "Canelo" Álvarez, un chico con rapidez y pegada en sus puños.