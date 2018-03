Hospital Fátima da la sorpresa

Hospital Fátima dio la sorpresa de la jornada al superar 6 goles por 0 a #mellamojuan en el Torneo de Futbol Uruguayo Veteranos Empresarial..

Luis Pérez encabezó la ofensiva de los enfermeros con un “hat-trick”, seguido de Adolfo Alcaráz, Javier González y José Beltrán.

Los hospitalarios llegaron a 15 puntos, producto de 4 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, en el noveno lugar de la tabla de posiciones.

Pese al descalabro, los juanes se mantienen en lo más alto de la clasificación general con 25 unidades y marca de 8 victorias, un empate y 2 derrotas.

Totopos Don Ene golea a Médica Mujer

Totopos y Tostadas Don Ene se apuntó una contundente victoria de 5 por 2 sobre Médica Mujer. Iván Sandoval fue la figura del encuentro al despacharse con las 5 anotaciones. Christian Ibarra y Carlos Moreno dio la cara por los derrotados. Los freidores llegaron a 20 puntos, con récord de 6 ganados, 2 empates y 2 descalabros, en el tercer lugar de la general. Los médicos se quedaron en el sótano con 9 descalabros y par de empates.

Do It Center regresa a la senda del triunfo

Mochis Do It Center recuperó la memoria ganadora y lo hizo con una goleada de 7 por 2 sobre el Hospital General. Alvin Bañuelos lideró el ataque de los ferreteros con un “pocker” de goles, seguido de Aarón Heredia con 2 tantos y Narciso Meza. Jesús Cruz y Alfonso Ventura descontaron por los doctores. El Do It subió a la sexta posición con 16 puntos y marca de 5 triunfos, 5 derrotas y un empate. El Hospital General cayó al séptimo lugar con la misma cantidad de unidades. Licenciado Cristian López dio cuenta de Paquetexpress con un apretado marcador de 2 por 1. Irán Sedano fue al autor de los dos goles de los ganadores, mientras que Ángel Romero descontó por los paqueteros. El Dorado Hotel sumó otra victoria al derrotar 2 por 0 al Country Club.

Se reparten puntos

Telmex y Hamburgesas Mike se repartieron puntos al empatar a uno. Guadalupe Camacho marcó por los telefonistas, mientras que Arturo Valdez hizo lo propio por los cocineros. Los comandados por Miguel Barrera se mantienen en el subliderato con 20 puntos y récord de 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. Telmex se ubica en el octavo lugar con 15 puntos, producto de 4 victorias, 3 descalabros y 3 empates. Con el mismo marcador terminó el choque entre Farmacia Bienestar y Meprosa-Eléctrica HM. Paúl Beltrán anotó por los farmacéuticos y Francisco Gastélum por los mecanizadores.