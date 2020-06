Hoy regresa LaLiga y esto es todo lo que debes saber

Sevilla, España.- La vuelta del futbol cada vez se da en más países, en este caso será España. Luego de casi 3 meses la actividad estará de regreso desde este jueves con un partido que en otras circunstancias sería mucho interés.

El duelo entre el Sevilla y el Betis estará iniciando la nueva fase del futbol español, a falta de 10 partidos por delante los equipos deberán mantener todas sus exigencias y cuidados para cumplir al pie de la letra con los protocolos de salud de cara al inicio de cada juego, así como durante y al finalizar.

LaLiga es una de las competencias que más carga de partidos tendrá con respecto a las otras ligas que ya iniciaron o que están por hacerlo. De acuerdo con el presidente de la competición, Javier Tebas, todos los días habrá futbol iniciando desde este jueves, de uno a dos partidos por día, incluso hasta 3, pero se tiene planeado que de esta manera será la mejor para ahorrar tiempo y tener el espacio para iniciar el siguiente torneo.

La regla de los 5 cambios también fue aprobada, por lo que al igual que en Portugal y Alemania, todos lo equipos podrán mover a sus jugadores para cuidar su integridad física. Además como ya se sabe todos los partidos serán a puerta cerrada, solo con el personal necesario para que el partido pueda darse de la forma más normal posible.

Cómo se jugará la Jornada 28 del Futbol Español

Para este jueves inicia la actividad con el partido entre el Sevilla recibiendo al Betis en punto de las 15:00 pm tiempo del centro de México, y se podrá ver totalmente en vivo por la señal de SKY. El resto de la jornada es la siguiente

Viernes

Granada vs Getafe | 12:30 pm

Valencia vs Levante | 15:00 PM

Sábado

Espanyol vs Alavés | 7:00 am

Celta de Vigo vs Villareal | 10:00 am

Leganés vs Valladolid | 12:30 pm

Mallorca vs Barcelona | 15:00 pm

Domingo

Ath. Bilbao vs Atlético de Madrid | 7:00 am

Real Madrid vs Eibar | 12:30 pm

Real Sociedad vs Osasuna | 14:00 pm