Hugo González dice que nunca rechazará la selección

El guardameta Hugo González, convocado por el argentino Gerardo Martino para la selección mexicana que competirá en la Copa Oro, dijo que jamás rechazará una llamada del equipo nacional como lo han hecho otros jugadores.

Carlos Vela, Javier 'Chicharito' Hernández y Héctor Herrera, entre otros, han desestimado las convocatoria para concentrarse con el Tri. En ese sentido, González recalcó que cada persona tiene la opción de decidir.

Hugo González celebrando una anotación con el Necaxa/Jam Media

Cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero para mí es un orgullo vestir la camiseta de la selección y nunca rechazaré la oportunidad de vestir la playera de este equipo que representa a mi país y al mismo tiempo los sueños y deseos de muchas personas”, aseguró.

González entiende que la competencia en la portería de México será ardua porque hay cuatro guardametas para tres lugares: Guillermo Ochoa, Raúl Gudiño, Jonathan Orozco y él.

¡Lunes lleno de ���� y ⚽️!

¡Comenzamos con todo la semana en el CAR! ����



No se pierdan cómo estuvo nuestro día. �� ⬇️#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/NdMHwFM0AU — Selección Nacional (@miseleccionmx) 21 de mayo de 2019

“Es un orgullo poder estar en esta lista, sobre todo por la competencia que hay, para mí siempre es un placer concentrar con el Tri y prepararme para los torneos internacionales.Tengo ganas de estar en la lista final porque representará un desafío”, agregó.

El portero mexicano estuvo en los primeros partidos amistosos de Gerardo Martino con quien siente afinidad y confianza en su trabajo.

Debemos reafirmar lo que se hizo en los partidos pasados, fueron dos buenos amistosos que nos sirvieron para entender el compromiso de este nuevo entrenador y lo que espera de nosotros. Hasta ahora la comunicación ha sido buena”, reveló.

Hugo González durante un partido con la Selección Mexicana/Jam Media

Hugo González manifestó que seguirá con el Necaxa de la liga de México en medio de rumores que sitúan a otros guardametas en su posición o de que hay equipos que buscarían tenerlo en sus filas.

“Las decisiones no las puedo tomar solo, son varios factores. Estoy bien con el préstamo que tengo para seguir con el Necaxa. Tuve ofertas, pero no era el momento de tomarlas. Me siento en buen momento, fue un gran año y quiero demostrar que estoy en mi mejor nivel”, concluyó.