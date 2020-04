Hugo Sánchez insiste con dirigir al Real Madrid

Ciudad de México.- Sin duda uno de los ídolos mas grandes del madridismo, Hugo Sánchez no oculta sus deseos de ser el entrenador del Real Madrid algún día, y así poder lograr grandes hazañas al igual que lo hizo como jugador.

En una entrevista para el Diario AS español, el penta pichichi de La Liga afirmó que ya le hizo saber al Presidente del club, Florentino Pérez, sobre su mayor deseo, añadiendo que no tiene las puertas cerradas en el futuro.

Sí, ya hablé con el presidente de forma directa y me dio ilusión y gusto saber que no me cerró la puerta. Está abierta la puerta de la posibilidad y me dijo que espera que el destino nos vuelva a unir nuevamente", señaló 'Hugol'.