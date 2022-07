Hugo Sánchez se postula junto a Rafa Márquez para comandar la FMF y la Liga MX

México.- Luego del vergonzoso 2022 que se ha vivido a nivel Selección Mexicana y en la Liga MX se han comenzado a buscar los posibles remplazos para muchos puestos entre los más pedidos por los aficionados es que se vayan Yon de Luisa de la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a Mikel Arriola de la Liga MX y ante dicha tendencia Hugo Sánchez levantó la mano para buscar ese cambio en el futbol mexicano y aseguró que él junto a Rafa Márquez podrían hacerse cargo de los puestos.

Hugo Sánchez aprovechando el fracaso que se ha vivido en los últimos meses en México a nivel futbol de todas las categorías ha levantado la mano para proponerse como uno de los candidatos para tomar el puesto de presidente de la Federación Mexicana de Futbol en caso de Yon de Luisa no esté más en el cargo, incluso sugirió que una de las duplas que podría darle más al futbol mexicano es él junto a Rafael Márquez para que tome la presidencia de la Liga MX y suceder a Mikel Arriola.

"No lo he pensado, pero con la pregunta, podríamos pensar dirigir la FMF, un puesto que yo podría hacer y que Rafael Márquez sea presidente de la liga mexicana. Que los dueños digan tenemos dos personalidades que saben mucho del negocia, aunque no sabemos todo en cuanto a negociaciones", comentó el mexicano a ESPN. Aseguró que los que ya tienen mucho tiempo en el futbol es momento de que levantar la voz para tomar esos puestos de importancia para aportar sus conocimientos.

"Los que amamos y vivimos del y para el futbol, tenemos estar en puestos importantes, no solo los que quieren enriquecer a costa del futbol mexicano", agregó el pentapichichi. Hugo Sánchez cree firmemente que con su sabiduría y poder de convencimiento podrá darles nuevas oportunidades a los jugadores y al entorno para buscar una mejorar al futbol mexicano. "Ahora a mi edad, ya no quiero la selección, pero no creo que estemos en buenas manos en cuanto dirigir el futbol mexicano. Debemos reaccionar todos para un México mejor"

Hugo Sánchez cerró con un deseo claro de que la Selección Mexicana tuviera el éxito que se merece en estas competencias, espera que los altos mandos de la Liga MX puedan darle más visibilidad y mejorar la forma de tomar las decisiones. "Me gustaría que la selección tuviera éxito. Mi pronostico es que si no sale bien, los dueños deben valorar hacer un cambio estructural en el manejo del futbol mexicano", sentenció.

El "Macho" fue entrenador de la Selección Mexicana en el 2007 y 2008 en donde hizo poco y nada ya que su gestión quedó marcada por la eliminación de los Juegos Olímpicos de 2008, eso sin contar la derrota por la Copa Oro de 2007, lo que si es que consiguió un tercer lugar en la Copa América del mismo año, pero fue la única oportunidad al frente del equipo mexicano, como DT ha comandado al equipo de Pachuca en México y a los Pumas en donde se recuerda su bicampeonato.