Hugo Savinovich explicó lo sucedido en Triplemanía XXVIII luego de ser atacado por Chessman

Ciudad de México.- El mágno evento de la Lucha Libre AAA, Triplemanía XXVIII fue celebrada el pasado 12 de diciembre, siendo la primera edición en haberse realizado a puerta cerrada debido a la situación pandémica por Covid-19 que negó la presencia de los fieles fanáticos de la Caravana Estelar.

Los enfrentamientos fueron de alto riesgo y lleno de sorpresas. Aunque en el combate principal, Chessman vs Pagano ocurrió algo inexplicable por parte del "Asesino de la luz roja", quien en su pelea cabellera vs cabellera atacó al narrador reconocido Hugo Savinovich, con una guitarra, tras referir que lo había agredido durante la transmisión.

En momentos las tomas pasaron de la pelea a ser testigos de lo sucedido con el ex luchador, quien en unos instantes comenzó a sangrar de la frente, por lo que la emergencia de la AAA tuvo que asistir al ecuatoriano, retirándolo de la zona. Hoy día, dio detalles de lo acontecido

"Estuve concentrado en narrar la lucha, siempre he hecho mi trabajo profesionalmente, no sé la mentalidad de Chessman, siempre lo he respetado y de momento me dio un golpe durísimo. Solamente quiero que la gente sepa que estoy bien, que esto no tiene nada que ver con lucha", explicó el cronista.

Hugo Savinovich y Pagano posterior a la pelea extrema

Instagram luchalibreaaa

De la misma manera, el narrador de la AAA compartió el apoyo que siempre brindó al guerrero de Ciudad Juárez, hablamos de Pagano, recalcando que ha sido parte de su apoyo para retomar su participación en los cuadriláteros de la Lucha Libre en México.

"Yo respaldo a Pagano porque es una persona que reinició su carrera, lo apoyo por eso, no es nada personal con Chessman, no tengo nada en contra de él, yo solo estoy aquí para narrar Lucha Libre, eso es lo que siempre he hecho y seguiré realizando", finalizó.

Hugo Savinovich comenzó su historia profesional dentro de la Lucha Libre como gladiador en Puerto Rico y República Dominicana. Para 1994 empezó a trabajar junto al cronista Carlos Cabrera y ser una de las parejas más emblématicas de la narración latina en la empresa WWE.