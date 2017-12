¡IMPACTANTE! Así se lesionó la luchadora Goya Kong

Ciudad de México.- La empresa de lucha libre triple A es una de las más importantes en el mundo del deporte espectáculo, pues las funciones que realiza alrededor de la república mexicana normalmente cuentan con una gran asistencia por parte de los aficionados y pese a que algunos etiquetan a esta disciplina como falsa, cada movimiento que realizan los luchadores es un riesgo inminente.

El claro ejemplo fue lo que le sucedió a la luchadora mexicana Goya Kong, quien dejó con la boca abierta de la impresión a todos los aficionados que se hicieron presentes en el Gimnasio Juan de la Barrera, así como a los televidentes que sintonizaron la pelea luego de fracturarse de forma terrible la tibia y peroné cuando se encontraba en pleno combate.

El momento se dio cuando la luchadora se disponía a realizar un salto fuera del ring con el objetivo de lastimar a tres de sus oponentes, sin embargo, el movimiento no salió como se esperaba ya que el al hacerlo el peso de su cuerpo recayó sobre su pierna derecha ocasionándole la escalofriante fractura, misma que la dejará fuera de acción por un largo periodo.

Luego de la caída y al escuchar los gritos desgarradores de dolor de la luchadora de 30 años de edad, rápidamente llegó el personal médico para estabilizar la parte afectada y posteriormente trasladar a la atleta al hospital en donde fue intervenida quirúrgicamente de la fractura.

#AAA ¡LAMENTABLE!

¡Este es el momento en el que @Goyakong sufre una terrible lesión con fractura de tibia y peroné! ¡La gladiadora ya fue operada y empezará recuperación! ¡MUCHA FUERZA! pic.twitter.com/hw5iHdVj57 — Mr. Lucha (@MrLuchaMX) 12 de diciembre de 2017

“Pese a ser una dura lesión me siento muy motivada para salir adelante, sé que estoy pasando por un tropezón, pero Dios manda a sus mejores guerreros a las más duras batallas. No puedo apoyar la pierna, pero sí puedo caminar en andadera; no requiero reposo absoluto, de acuerdo a las indicaciones del doctor debo tener cierta movilidad ya que eso ayudará a que me recupere más rápido y sin que se generen coágulos”, expresó la luchadora.

Tras la espeluznante lesión la luchadora agradeció a su empresa por las atenciones brindadas y el apoyo y agregó que regresará más fuerte que nunca una vez terminada su etapa de recuperación que se espera sea de 6 a 12 meses.

"Hoy más que nunca quiero agradecerle a mi empresa por todas las atenciones tan lindas y el apoyo que me están brindando... Pero nada me detiene regresaré más fuerte que nunca", escribió Goya Kong en su cuenta de Twitter.

Hoy más q nunca quiero agradecerle a mi empresa por todas las atenciones tan lindas y el apoyo q me estan brindando!! Yyyy q decian ya se petatio está morra muajajajjaa pues noup!! Fractura de tibia y peroné pero nada me detiene regresaré más fuerte q nunca !!! pic.twitter.com/dK4du6JrvM — *GoYa kOnG* (@Goyakong) 11 de diciembre de 2017

Goya Kong ya tiene un buen recorrido en los cuadriláteros, pues fue a finales del 2007 cuando comezó su carrera profesional. Hasta el momento ha luchado en las dos empresas de Lucha Libre más importantes del país como lo son el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Asistencia Asesoría y Administración (AAA).

