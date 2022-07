Igor Benevenuto, el primer árbitro de FIFA en declararse abiertamente homosexual

Brasil.- Igor Benevenuto, árbitro brasileño y de basta experiencia en el futbol sudamericano ha dado la noticia del día declarando públicamente que es homosexual, secreto que mantuvo por mucho tiempo y que hoy se ha dicho listo para revelar al mundo del futbol. El juez central actualmente a sus 41 años sigue siendo un árbitro con gafete FIFA por lo que le convierte en el primero en hacerlo oficial portando el distintivo máximo para los árbitros.

La declaración de Igor Benevenuto se dio este mismo viernes cuando fue citado al podcast de "En los Armarios de los vestuarios" en Brasil. Ahí el sudamericano confesó que era amante del futbol desde que tuvo razonamiento pero que tambien tenía muy clara su sexualidad por lo que en el mundo que crecía le era imposible revelar su orientación, aseguró que ser jugador no era el camino ideal para mantener su "secreto" y optó por ser árbitro en donde ha sido reconocido por su trabajo en más de 23 años.

"Desde temprano sabía que era gay. No había lugar más perfecto para esconder mi sexualidad. Jugar no era una opción duradera, por lo que mi único camino posible era convertirme en árbitro", dijo el nazareno. Igor Benevenuto ha logrado ligar 23 años como árbitro portando además el gafete FIFA, la máxima distinción del futbol para ocupar un lugar en los mejores eventos pero aún con eso eso en su interior las cosas no estaban bien.

Igor Benevenuto confesó que aunque ha vivido del futbol toda su vida, este deporte lo llegó a odiar ya que por la forma en la que era visto en sus tiempos de joven había muchas restricciones como las clásicas recomendaciones de el "futbol es solo de hombres", y que era un lugar ideal para la propagación de la homofobia pues no era bien visto el que un hombre no compartiera los mismos gustos que los demás.

"Viví aislado, con un agujero en el corazón. Odie profundamente el futbol". Destacó que aún con ello decidió ser árbitro por el poder que le daba estar manejando el juego por primera vez sin sentirse inferior. "Me posicioné como el dueño del partido, el tipo de la autoridad y eso repercute automáticamente a una figura de fuerza, repleta de masculinidad", agregó el brasileño.

Si bien Igor Benevenuto se atrevió a dar a conocer sus vivencias, su historia no la toma como algo liberador pues aseguró que comparte su historia para remarcar la homofobia y machismo que hay dentro del futbol varonil, en donde tuvo algunas recomendaciones para evitar "mezclarse" con la comunicad gay en algunas ocasiones. Igor Benevenuto confirmó que dentro del gremio arbitral ya sabían que era gay pero que nunca le han hecho alguna ofensa con ello.