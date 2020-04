Iker Casillas confiesa su amor por Cruz Azul

Ciudad de México.- El ex arquero de Porto, Iker Casillas en charla con el DT de Pumas, Miguel González, expresó que de elegir a un equipo del futbol mexicano, ese sería a La Máquina.

"(Sería) de Cruz Azul, me caen muy bien", dijo el arquero, antes de ser interrumpido por "Míchel".

Son muy buen equipo una gran institución, pero los que más te quieren son de Pumas, el entrenador de porteros, Marcello Capirossi, habla mucho de ti", señaló el DT.

El técnico de los Pumas cuestionó sobre la vuelta a las canchas de Iker, quien paró después de un infarto.

"Hace un mes estuve con el doctor, me dijeron que estaba bien, todo encaminaba perfecto, volvería en abril, este mes no he estado al 100.

"Veo difícil (volver a jugar) cumpliré un año, mi intención será presentar mi candidatura a la Selección Española", señaló Casillas.