Iker Casillas recuerda el infarto que sufrió hace un año

España.- Como una prueba de lo que será su documental para el canal Movistar, el ex portero Casillas narró el como vivió su aquel infarto durante una práctica con el Porto que lo hizo alejarse de las canchas por mucho tiempo.

El 1 de mayo del 2019 me levanto como todos los días, me voy a entrenar. Noto que me estoy quedando sin aire, tengo que respirar, lo tengo aquí, pero no puedo. En ningún momento pasó por mi cabeza que podía ser un infarto", relató el arquero.