Iker Casillas renunció a las elecciones por la presidencia de la RFEF

España.- El histórico jugador del Real Madrid y de la Selección Española, Iker Casillas dio un paso al costado en las próximas elecciones para la presidencia de la Real Federación Española de Futbol.

A través de una publicación en sus redes sociales, Casillas anunció que no continuará su candidatura debido "a la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo su país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano", explica el exfutbolista e su carta.

Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones de la RFEF recientemente convocadas".