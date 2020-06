Iker Casillas "trollea" a Miguel Layún en Twitter

México.- El ex jugador del América y el Porto, Miguel Layún, presumió con orgullo su hazaña al marcar su póker de goles que consiguió contra el Santos Laguna en el 2014.

Pese al momento “serio” por parte de Layún, la broma por parte de su ex compañero del Porto, Iker Casillas, no se hizo esperar. El ex portero del Real Madrid e histórico capitán de la selección española, dijo estar incrédulo ante los cuatro goles en un mismo juego por parte de Miguel Layún.

“Ese día se equivocó…” comentó Casillas en la publicación donde compartió los goles de Layún al Santos Laguna.

Ese día se equivocó... https://t.co/RUdBWqSaUK — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 28, 2020

Miguel Layún fue uno de los futbolistas mexicanos que mostraron su apoyo a Casillas mediante mensajes emotivos cuando el ex arquero sufrió un infarto durante un entrenamiento con el Porto, en 2019.

Es bien sabido que la relación de Miguel Layún y el portero español Iker Casillas es bastante buena, pues desde que coincidieron y jugaron juntos en el Porto se hicieron buenos amigos.

