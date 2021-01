Ileana Dávila: "Estoy molesta, seguimos invictas, pero el empate me sabe a derrota"

Aguascalientes.- Pumas Femenil igualó por 1-1 con las Centellas del Necaxa en lo que fue la inauguración de la fecha 4 de la Liga Mx Femenil en su torneo Guard1anes Clausura 2021. Las Felinas se mantienen invictas en cuatro partidos, pero en esta contienda la victoria era más viable que el repartimiento de puntos.

Ya que las locales no habían sumado una sola unidad y son el último puesto de la clasificación, de modo que la entrenadora de las Capitalinas, Ileana Dávila explicó que la equilibrada no fue el resultado que ella esperaba, declarando que el empate tiene un sabor de derrota.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nosotras dejamos de hacer las cosas en 45'. Estoy molesta, aunque es un punto y seguimis invictas, esto no me sabe nada más que una derrota", afirmó en rueda de prensa.

La entrenadora reconoció que Centellas realizó un partido adecuado y muy digno, a sabiendas que pudo ser una motivación enfrentar al primer sitio de la liga, por lo que la directora técnica explicó que lo de hoy fue un tropiezo pero seguirán siendo una escuadra a vencer.

Ileana Dávila, directora técnica de nuestro equipo femenil, atiende a los medios de comunicación tras la visita al Estadio Victoria.



��➡️ https://t.co/TzboVkKw4i#SoyDePumas — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2021

"A mi me gusta que todas mis futbolistas tengan minutos, todas saben hacerlo de buena forma. Seguiremos demostrando ser un plantel aguerrido, que irá por los tres puntos en cada encuentro porque para eso trabajamos, llendo paso a paso", dijo la entrenadora.

Leer más: Liga Mx Femenil: Necaxa empató con Pumas en el principiar de la fecha 4 del Clausura 2021

El día de hoy, el único cambio que improvisó fue entre las guardametas Miriam Aguirre suplantando a Melany Villeda, de manera que no fue una estrategia para jugar contra Necaxa, sino que cualquiera de sus jugadoras tiene su confianza en plenitud.

"Es mucho el cansancio porque hemos jugado muy seguido. Mis jugadoras saben hacer bien su trabajo, confío en cada una de ellas. Algunas se van adaptando a la altura como es el caso de Dinora Garza y por eso la incluyo varios minutos para que tenga el mismo ritmo que el resto de sus compañeras", enfatizó.

Con lo sucedido el día de hoy, la estratega desea que sus jugadoras no se desmotiven. "Hoy no se logró lo que buscamos, pero eso no quiere decir que dejaremos de jugar como en las primeras jornadas, ahora tenemos la mentalidad contra FC Juárez y volveremos a retomar el paso", finalizó Ileana Dávila.