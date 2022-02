¡Impresionante! Suzy Cortez deja con la boca abierta a todos con tremenda figura

Brasil.- Hablar de físicos espectaculares no se podría si no se menciona el nombre de Suzy Cortez y es que la brasileña es una de las principales modelos con ese encanto de poder ponerse lo que quiera y que gracias a su agraciada silueta todo le queda a la perfección, pero eso no ha sido por arte de magia ya que todo ha sido gracias a dedicación en el gym y a las rutinas super pesadas que siempre quedan documentadas en sus redes sociales. Ahora una vez más dejó a todos con la boca abierta luego de compartir una foto de su más reciente sesión deportiva.

A través de su cuenta de Instagram Suzy Cortez publicó una de las cientos de fotos que seguramente se tomó y es que solo basta una sola imagen para comprobar que lo que tiene es impresionante. La brasileña le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a seguir en el mundo del espectáculo, además de que para seguir en el gusto de sus seguidores debe mantener una estricta figura pero como a ella le gusta no es mucho sacrificio pero aún así no deja de ser titánica su manera de trabajar para para lograr esos resultados.

La imagen pone a Suzy Cortez con un look muy deportivo, un top negro y un bikini en color rosa, todo eso acompañado de unos lentes y un dispositivo para reproducción música. El toque además de la escultural figura de la sudamericana fue que las partes que quedaron descubiertas fueron hidratadas con un poco de aceite que ante las luces del estudio se reflejaron en su piel lo que deja una sensación de que apenas dejó de practicar ejercicio como si fuera algo de sudor lo que para sus fans fue algo mucho más imponente.

Si bien Suzy Cortez es una de las influencers más importantes en el mundo de las redes sociales, querida y admirada, tambien tiene sus detractores, hay quienes no la pueden ver, pues creen que todo lo que modela es falso y con ayuda del mundo del bisturí, eso queda de lado para la brasileña que no se fija en esas cosas pero para su mala fortuna no se ha librado ya que una de sus principales herramientas de trabajo han sido manipuladas, se sabe que en más de una ocasión su cuenta de Instagram han sido hackeadas y cerradas por lo que ha tenido que recurrir a nuevas haciendo que sus fans se pierdan mucho de lo que sube.

Suzy Cortez deslumbra con su incréible figura en redes sociales | Foto: Instagram Suzy Cortez

Una muestra de ello es este publicación, que a simple viste podría pensarse que con su alcance podría tener miles de likes incluso hasta los millones pero debido a que su cuenta oficial está inhabilitada en esta solo ha podido reunir 420 likes y algunos comentarios, aunque sean pocos son especiales para Suzy Cortez que no deja de recibir apoyo pero aún así se le ha perdido el rastro y le ha complicado mucho en su trabajo.

Tambien hay que dejar claro que Suzy Cortez tiene un estilo de publicación muy atrevido, mucho de su contenido sin duda pasa por la revisión de Instagram por lo que tampoco sería de extrañarse que algunas fotos sean sancionadas y que por ello pierde sus cuentas con millones de seguidores, aún con ello Suzy Cortez no dejará de compartir su coqueto contenido.