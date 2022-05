¡Impresionante figura! La futbolista Eva González paralizo las redes con una picante sesión de fotos

Vaya sorpresa que dio la mediocampista del Club América, Eva González, ya que mostro una serie de fotos en una picante sesión de fotos en un outfit que no dejo nada a la imaginación entre sus seguidores.

Y es que las reacciones no se hicieron esperar por parte de los seguidores de la futbolistas, quienes le dieron muchos me gusta a las fotos donde posa de una manera muy elegante y particular.

Eva González ha estado robando corazones últimamente en las redes sociales, ya que su contenido se ha variado en fotos en sus sesiones y un poco de los entrenamientos con el Club América.

Ahora pasa por un momento de receso tras la eliminación de su equipo en la Liguilla del torneo Clausura 2022 y ahora da la sorpresa en las redes sociales mostrando su lado como toda una influencer de Instagram con su sesión de fotos.

Eva González causa revuelo en las redes sociales. Foto: Instagram Eva González

González es considerada dentro de una lista de jugadoras que tienen mucha popularidad en las redes sociales y que son parte de la Liga MX Femenil en la actualidad.

Si bien, Eva González tiene solo 57 mil seguidores, una cuota regular en comparación de otras futbolistas que tiene más tiempo en esto, la mediocampista del conjunto de Coapa no se da por vencida en este tema y poco a poco esta ganándose de manera considerable los corazones de todos.