Imputan homicidio culposo a Leopoldo Luque, médico de Diego Maradona y se defiende

Argentina.- Nuevo problema alrededor de Diego Armando Maradona, La Fiscalía General de San Isidro en Argentina ha comunicado el inicio de la investigación sobre Leopoldo Luque, quien fungía como médico de cabecera de Diego Armando Maradona pues se cree que tuvo cierta responsabilidad por la muerte del argentino y se le ha imputado de homicidio culposo.

De acuerdo con medios locales, las autoridades ya hicieron las primeras acciones contra el medico Leopoldo Luque al allanar sus propiedades, como consultorio y hogar para tratar de encontrar algo que refuerce los cargos. Asimismo se han dado paso a recibir declaraciones de los familiares para que cada uno describa la relación de ambos personajes.

Todo esto fue llevado a cabo la mañana de este domingo, iniciando en la casa del médico en donde se le notificó de todo el proceso en su contra pero también se le avisó que esto no incluye un arresto, ni la privación de su libertar para ser llevado ante las autoridades, pero si se le pidió evitar moverse de la ciudad.

Explicaron que esta investigación se han iniciado luego de las declaraciones de las hijas de Maradona, Gianinna y Dalma quien aseguraron que nunca estuvieron de acuerdo con la manera en la que se trató su enfermedad. Incluso, hasta este momento ha comenzado a circular que la carpeta de investigación se ha registrado como "Homicidio culposo y abandono de persona", aseguran medios locales.

Horas más tarde el mismo Leopoldo Luque ofreció una entrevista a ESPN en donde reveló que fue lo que pasó desde el minuto 1 en el que se presentaron a su domicilio, "Con mi mujer y mi familia abrimos las puertas y les dimos toda la información que necesitaban. Lo que pidieron, lo tuvieron", dijo Luque.

Leopoldo Luque y Diego Maradona luego de su operación de hace unas semanas | Foto: Cortesía

Se llevaron la historia clínica que yo llevo de Diego con los registros de atenciones y profesionales que participaron y dispositivos electrónicos de todo tipo"

Voy a estar a disposición de la justicia. Sé lo que hice y cómo lo hice con y por Diego hasta el último momento. Hice lo mejor que se podía", cuenta el doctor.

Además explica como fue su relación con Maradona durante todos los años que estuvo cuidándolo, asegura que Diego no quería a los médicos y que siempre los corría para que no lo atendieran, pero que con él era diferente pues asegura que su relación era como padre e hijo, aunque también hubo momentos en los que Maradona no lo quería ver.

Diego necesitaba ayuda, pero no había forma de entrarle. Todo el tiempo podía decidir. Me echaba de su casa y me llamaba. Esa era nuestra relación, de un padre y un hijo rebelde".

Revela que días antes de su partida asistió a verlo pero este no lo quiso recibir y que lo sacó de su casa, mismo que evitó que fuera revisado por alguien capacitado, "El jueves fui a verlo y pasó lo que pasó siempre con Diego: cuando se pone mal, echa a todo el mundo. ¿Qué se hace con eso?", agregó.

Comentó que a diferencia como se mencionan en los medios, las personas que asistieron a su casa no le dejaron claro los cargos por lo que se revisó su casa o por el que lo culpan, finalizó su declaración con, "Si de algo soy responsable con Diego es de amarlo", finalizó.