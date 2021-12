¡Increíble! Jugadoras del Rayo Vallecano son atendidas por médicos rivales ya que su equipo no tiene

España.- Una total locura la que se vive en le futbol femenil de España y es que una vez más se hizo presente la negligencia de un equipo ante la seguridad de sus futbolistas, se trata del Rayo Vallecano Femenil quien ante su negativa de contratar personal médico deja en manos del rival la atención de sus jugadoras, pasó apenas este fin de semana en donde un par de futbolistas tuvieron que ser atendidas por médicos del Barcelona y que incluso la llevaron al hospital ya que el club no se han hecho cargo de ello.

Todo ocurrió este sábado en el partido de la Liga Femenil en España en donde el Rayo Vallecano recibía al Barcelona, y los problemas arrancaron temprano, apenas al minuto 4, Isadora Freitas tuvo un fuerte golpe en el tobillo y ante la nula atención del Rayo, dos personas del Barcelona entraron al campo y la atendieron. De acuerdo con los reportes de medios españoles el Rayo en el banquillo tiene a un hombre como preparador físico que en ocasiones entra a revisar a las jugadoras y en otras no, pero que es de muy poca ayuda cuando lo puede hacer.

Por su fuera poco para el minuto 35, ahora Iris Ponciano tambien tuvo que ser atendida por un golpe en el hombro y de nuevo cuerpo médico del Barcelona ingresó al campo para socorrerlas. Al minuto 40 una vez más pasó pero ahora fue de nuevo con Isadora Freitas que tuvo un nuevo golpe que luego de ser analizada tuvo que salir del campo para ir directamente al hospital pues tuvo un fuerte golpe en la cabeza que la dejó con un traumatismo. Horas más tarde Iris Ponciano tambien denunció que tuvo que ir al hospital por una lesión en la clavícula.

Luego de esas situaciones las jugadoras del Rayo Vallecano denunciaron formalmente que su equipo no las trata de manera digna y revelaron en las condiciones que tienen que trabajar diariamente, en donde ni siquiera tienen las herramientas básicas, les han prohibido usar las instalaciones del club y a las que llegan en auto no les permiten usar el estacionamiento para el personal.

El Rayo Vallecano hace ya algunos meses sacó un comunicado en donde desmentía el tema de que no contaban con cuerpo médico para sus partidos y que las lesiones fuertes de las que se les acusa de no llevarlas de buena manera no fueron como se dicen en los medios, pero ahora tras este partido quedó confirmado que no tienen a una persona encargada en el tema de salud de las jugadoras. Por ahora la liga femenil en España no ha dado su postura y es que el problema vendría desde el mismo reglamento pues no se hablaría de alguna obligación de tener personal médico en las bancas.

Al final el partido lo perdieron 0-4 y confirmaron su pésima temporada, tras 14 fechas ya jugadas el Rayo Vallecano se mantiene en la posición 15 de la general de 16, con solo 5 puntos, 3 más que el Villarreal que se ubica en el último lugar.