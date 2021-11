Indignación causó la muerte de boxeador de Zimbabue ya que el réferi no paró el combate

Zimbabue.- Una pelea de box en Zumbabue ha causado indignación en el mundo del deporte ya que causó la muerte de Taurai Zimunya de tan solo 24 años luego de que recibió castigo de su rival de manera excesiva cuando ya no podía responder los ataques. De acuerdo con los reportes el atleta perdió la vida este lunes luego de una hemorragia cerebral.

La función de box Rise of Champions se llevó a cabo en la ciudad de Harare, ahí Taurai Zimunya se presentaba para participar en la categoría supergallo ante Tinashe Majoni. Todo sucedió en el round tres cuando Taurai Zimunya comenzó a perder terreno en el ring y ya no presentaba ninguna resistencia cuando Majoni lanzaba sus combinaciones, todo eso ante la mirada del réferi que no intervino.

Fue gracias a video que circula en redes donde puede verse como Taurai Zimunya trata de esquivar los golpes pero habían sido tantos que ya no los podía soportar. Fue arrinconado y ahí fue conectado en varias ocasiones más, la escena pasó de ser algo de emoción a preocupación pues ya no había una pelea justa. Tras unos segundos y sin la intervención del juez Taurai Zimunya cayó noqueado.

De inmediato su esquina se rindió y entraron a auxiliarlo pero fue demasiado tarde pues Taurai Zimunya tras los múltiples golpes en la cabeza perdió el conocimiento en el ring ante la vista atónita de los espectadores. Horas más tarde tras los estudios de rutina se dictaminó que murió por una hemorragia cerebral.

Taurai Zimunya siendo acorralado antes de caer noqueado | Foto: Captura

Tras su muerte el secretario general de la Junta Nacional de Control de Boxeo y Lucha de Zimbabue (ZNBWCB), Lawrence Zimbudzana declaró que ellos se encargaran del entierro y que una vez que eso pase se abra una investigación para saber que fue lo que pasó. "Por ahora nos centraremos en el entierro, y luego nos sentaremos y veremos los problemas.".

Al momento tras varios días de que sucedió esto, el primer señalado por los asistentes es el réferi que dejó que se llegara a ese punto y que no cuidara la integridad física de los atletas. De momento no hay más actualizaciones, se siguen tratando los hechos para determinar quien fue el responsable, dejando fuera en un primer punto al rival que no podía hacer más que pelear.